В Румынии на выборах президента победил проевропейский кандидат Никушор Дан

Румыния, ЕС / © pixabay.com

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В воскресенье, 18 мая, в Румынии состоялся второй тур президентских выборов, в котором победил проевропейский кандидат Никушор Дан . По результатам подсчета 99,8% бюллетеней Дан набрал 53,8% голосов, тогда как его оппонент, лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион, получил 46,2%.

Об этом информируют данные румынского Центризбиркома.

Выборы ознаменовались высокой явкой — более 65%, что является самым высоким показателем за последние 25 лет.

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После объявления результатов Никушор Дан обратился к своим сторонникам, заявив: "Это победа сообщества румын, стремящихся к глубоким изменениям в стране" .

Дан, известный своей проевропейской позицией и поддержкой Украины, обошел Симиона, выступавшего за националистический курс и уменьшение поддержки Киева.

Эти выборы стали повторными после аннулирования предыдущих результатов из-за обвинений во вмешательстве со стороны России.

Победа Никушора Дан рассматривается как подтверждение европейского курса Румынии и отклонение от ультраправого популизма.

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С приветствием к новоизбранному президенту уже обратился президент Украины Владимир Зеленский, назвав победу Дана "исторической" и заверив в готовности Украины к сотрудничеству с Румынией как с надежным партнером.