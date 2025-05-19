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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
586
Время на прочтение
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Сторонник Трампа проиграл выборы: президентом Румынии станет проевропейский кандидат Никушор Дан

После первого тура выборов ультраправый политик был лидером избирательной гонки.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Никушор Дан

Никушор Дан / © Associated Press

В Румынии ультраправый политик Джордже Симион, критиковавший военную помощь Украине и политику Евросоюза, а также называвший себя сторонником Дональда Трампа, потерял победу во втором туре выборов президента страны, состоявшихся в воскресенье, 18 мая.

Как сообщает румынское издание Digi24 , по состоянию на 23:55 после подсчета более 98% протоколов с избирательных участков в стране и за рубежом, первое место занимает проевропейский кандидат Никушор Дан, за которого отдали голоса 54,17% избирателей. За Джорджа Симиона проголосовали 45,83%.

Разница между Никушором Даном и Джорджем Симионом в это время составляла более 900 тысяч голосов.

После первого тура именно ультраправый политик был лидером избирательной гонки. Победа Симиона могла изолировать Румынию в Евросоюзе, дестабилизировать восточный фланг НАТО и негативно повлиять на военную помощь Украине.

Однако во втором туре выборов Джордже Симион победил только на заграничных избирательных участках.

При этом Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в таких странах как Россия, Китай и Беларусь, где в первом туре победил его оппонент.

В румынской столице Бухаресте уже начались празднования победы Никушора Дана, мэра этого города.

Люди машут флагами Румынии и Европейского Союза, обнимаются и скандируют имя будущего президента.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы якобы обратилось с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии в преддверии президентских выборов в стране.

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Дата публикации
Количество просмотров
586
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