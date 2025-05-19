- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 586
- Время на прочтение
- 2 мин
Сторонник Трампа проиграл выборы: президентом Румынии станет проевропейский кандидат Никушор Дан
После первого тура выборов ультраправый политик был лидером избирательной гонки.
В Румынии ультраправый политик Джордже Симион, критиковавший военную помощь Украине и политику Евросоюза, а также называвший себя сторонником Дональда Трампа, потерял победу во втором туре выборов президента страны, состоявшихся в воскресенье, 18 мая.
Как сообщает румынское издание Digi24 , по состоянию на 23:55 после подсчета более 98% протоколов с избирательных участков в стране и за рубежом, первое место занимает проевропейский кандидат Никушор Дан, за которого отдали голоса 54,17% избирателей. За Джорджа Симиона проголосовали 45,83%.
Разница между Никушором Даном и Джорджем Симионом в это время составляла более 900 тысяч голосов.
После первого тура именно ультраправый политик был лидером избирательной гонки. Победа Симиона могла изолировать Румынию в Евросоюзе, дестабилизировать восточный фланг НАТО и негативно повлиять на военную помощь Украине.
Однако во втором туре выборов Джордже Симион победил только на заграничных избирательных участках.
При этом Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в таких странах как Россия, Китай и Беларусь, где в первом туре победил его оппонент.
В румынской столице Бухаресте уже начались празднования победы Никушора Дана, мэра этого города.
Люди машут флагами Румынии и Европейского Союза, обнимаются и скандируют имя будущего президента.
Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство одной из стран Западной Европы якобы обратилось с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии в преддверии президентских выборов в стране.