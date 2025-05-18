Выборы президента Румынии: кто побеждает – результаты экзитполов

Выборы в Румынии / © Associated Press

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Результаты экзитполов второго тура президентских выборов в Румынии, состоявшегося в воскресенье, 18 мая, показывают, что независимый кандидат, мэр румынской столицы Никушор Дан победил, набрав 54,1% голосов.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Согласно опросу, проведенному CURS, ультраправый политик Джордже Симион уступает, набрав 45,9%.

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Согласно экзитполу, проведенному AVANGARDE, Никушор Дан имеет 54,9% голосов, а Джордже Симион – 45,1%.

Ни один экзитпол не учитывает голосование в диаспоре, которое может изменить результат выборов.

Напомним, что в первом туре повторных президентских выборов в Румынии, состоявшихся в воскресенье, 4 мая, победил Джордж Симион, который выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу.