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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
8605
Время на прочтение
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Выборы президента Румынии: кто побеждает – результаты экзитполов

Ни один экзитпол не учитывает голосование в диаспоре, которое может изменить результат выборов.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
выборы в Румынии

Выборы в Румынии / © Associated Press

Результаты экзитполов второго тура президентских выборов в Румынии, состоявшегося в воскресенье, 18 мая, показывают, что независимый кандидат, мэр румынской столицы Никушор Дан победил, набрав 54,1% голосов.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Согласно опросу, проведенному CURS, ультраправый политик Джордже Симион уступает, набрав 45,9%.

Согласно экзитполу, проведенному AVANGARDE, Никушор Дан имеет 54,9% голосов, а Джордже Симион – 45,1%.

Ни один экзитпол не учитывает голосование в диаспоре, которое может изменить результат выборов.

Напомним, что в первом туре повторных президентских выборов в Румынии, состоявшихся в воскресенье, 4 мая, победил Джордж Симион, который выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует президенту США Дональду Трампу.

Дата публикации
Количество просмотров
8605
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