Вибори президента Румунії: хто перемагає – результати екзитполів

Вибори у Румунії / © Associated Press

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Результати екзитполів другого туру президентських виборів у Румунії, який відбувся у неділю, 18 травня, показують, що незалежний кандидат, мер румунської столиці Нікушор Дан переміг, набравши 54,1% голосів.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Згідно з опитуванням, проведеним CURS, ультраправий політик Джордже Сіміон поступається, набравши 45,9%.

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Згідно з екзитполом, проведеним AVANGARDE, Нікушор Дан має 54,9% голосів, а Джордже Сіміон – 45,1%.

Жоден екзитпол не враховує голосування в діаспорі, яке може змінити підсумок виборів.

Нагадаємо, що у першому турі повторних президентських виборів у Румунії, що відбулися в неділю, 4 травня, перемогу здобув Джордже Сіміон, який виступає проти військової допомоги Україні, критикує керівництво ЄС і симпатизує президенту США Дональду Трампу.