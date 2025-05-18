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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибори президента Румунії: хто перемагає – результати екзитполів

Жоден екзитпол не враховує голосування в діаспорі, яке може змінити підсумок виборів.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
вибори у Румунії

Вибори у Румунії / © Associated Press

Результати екзитполів другого туру президентських виборів у Румунії, який відбувся у неділю, 18 травня, показують, що незалежний кандидат, мер румунської столиці Нікушор Дан переміг, набравши 54,1% голосів.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Згідно з опитуванням, проведеним CURS, ультраправий політик Джордже Сіміон поступається, набравши 45,9%.

Згідно з екзитполом, проведеним AVANGARDE, Нікушор Дан має 54,9% голосів, а Джордже Сіміон – 45,1%.

Жоден екзитпол не враховує голосування в діаспорі, яке може змінити підсумок виборів.

Нагадаємо, що у першому турі повторних президентських виборів у Румунії, що відбулися в неділю, 4 травня, перемогу здобув Джордже Сіміон, який виступає проти військової допомоги Україні, критикує керівництво ЄС і симпатизує президенту США Дональду Трампу.

Дата публікації
Кількість переглядів
8605
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