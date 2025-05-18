Навіщо Путін погрожує далекобійним "Ярсом": експерт відповів

«Ярс» / © Вікіпедія

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Українська розвідка попереджає, що цієї ночі Росія може провести черговий навчально-бойовий запуск міжконтинентальної ракети РС-24 «Ярс» (Ядерне ракетне стримування).

Навіщо Путін погрожує «Ярсом», розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань «Конструкторського бюро Антонов» Костянтин Криволап, передає «РБК-Україна».

Експерт заспокоює, що якщо росіяни і запустять міжконтинентальну балістику, то не з ядерним, а звичайним унітарним зарядом. На його думку, кремлівському диктатору Путіну після дослідів з «Орєшніком» більше нічого показати.

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«Я був упевнений, що було два-три екземпляри „Орєшніка“. Але один вони запустили по Дніпру, другий згорів, а третього, найімовірніше, не було», — сказав Криволап.

Аналітик звертає увагу на місце запуску. Якщо у випадку з «Орєшніком» від Капустина Яру до Дніпра було близько 800 км, то «Ярс» планують запустити зі Свердловської області.

«Тому й змушені десь за Уралом запускати, ближче не вийде, треба щоб вони вклалися в цю дистанцію (як було з „Орєшніком“, — ред.). І то я вважаю, що це буде дуже важко», — сказав він.

Криволап вважає, що цей запкск не має жодного воєнного значення. Мета виключно політична.

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«Тільки політичне. Такий час, його потрібно просто пережити. До цього „Ярсу“, з одного боку, треба бути готовим, але не розводити паніку. Геймчейнджером він не стане точно. Лише покаже, що Путін може погрожувати, піднімати ставки, що він нібито всесильний і йому плювати на санкції. Але як переговори є театром Трампа, так і путінські погрози „Ярсом“… тільки театром для Трампа і для Європи», — говорить Криволап.

Що стосується характеристики самої ракети, то експерт визнає, що «Ярс» — робоча міжконтинентальна балістична ракета, яка пройшла всі випробування і стоїть на озброєнні,.

«Це не „аналоговнєтна“ ракета, але цілком робоча», — додав він.

Раніше в Defense Express наголосили на важливій деталі про запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс».

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