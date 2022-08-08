Тест на довголіття: одна вправа передбачить тривалість життя

Як відомо підтримка фізичної форми та активності підвищує шанси на довголіття, тренує суглоби та м'язи, допомагає зміцнити серце та легені. На думку вчених є один простий фізичний тест, який може передбачити тривалість життя людини, розповідаємо який.

Тест був розроблений дослідниками з Бразилії та опублікований у Європейському журналі профілактичної кардіології.

У дослідженні, які проводили бразильські вчені за участю 2 тис. дорослих віком від 51 до 80 років цей тест виявив закономірність між тим наскільки швидко людина може сісти та стати під час тесту і ризиком смерті протягом наступних шести років. "За період шестирічного дослідження померло 159 осіб, тобто рівень смертності становив 7,9%. Більшість цих смертей сталося у людей з низькими результатами тестів, і лише дві смерті мали піддослідні, які набрали сумарний бал 10", – розповіли вчені. Результати показали, що протягом 6 років після дослідження люди, які набрали хоча б 8 балів, йшли з життя в 5 разів рідше, ніж ті, хто ледь набирали по 3 бали.

Тест називається «Сісти-встати» і складається з однієї вправи. Але, щоб успішно його пройти, потрібно вміти зберігати рівновагу, мати розтягнуті та досить сильні м'язи, гнучкі суглоби, не надмірну вагу.

В чому полягає тест

Потрібно встати, витягнути руки вперед і в такому положенні повільно сідати на підлогу. Сідати на підлогу потрібно нічого при цьому не використовуючи - ні рук, ні передпліччя або коліна для уповільнення спуску. Потім так само потрібно встати з підлоги у положення стоячи. Допускається, що можна схрестити ноги при опусканні та підйомі та розвести руки в сторони, щоб зберегти рівновагу.

Під час тесту як спроба сісти, так і встати оцінюється за 10-бальною шкалою. За кожне використання опори потрібно віднімати 2 бали, за невеликі труднощі, наприклад, втрату рівноваги - 1 бал, 2 бали потрібно відняти за невдалу спробу сісти або встати. За результатами тесту можна зробити певні висновки. А саме - якщо ви набрали 8-10 балів, це означає, що здоров'я чудове, у тих, хто набрав до 3 балів, ризик серйозних захворювань більший у 5 разів у порівнянні з тими, хто набрав 10 балів. Якщо бали в межах від 4 до 6 - це означає, що ризик проблем зі здоров'ям вищий удвічі ніж у тих, хто набрав 10 балів.

Дослідники пояснили, що високий бал у тесті "сісти-встати" може "показувати здатність успішно виконувати широкий спектр повсякденних дій". Ескперимент показав важливість для тривалості життя аеробної підготовки, підтримки гнучкості тіла, м'язової сили, співвідношення сили до маси тіла та загальної координації. Результати тесту не варто розуміти буквально, мова йде лише про шанси прожити довше тренованій людині. З усім тим тест допоможе оцінити своє здоров'я кожному.

Читайте також: