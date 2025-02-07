Хоббі довгожителів, яке знижує вагу та подовжує життя: цікаві результати досліджень

Яким хоббі потрібно займатися, щоб бути здоровим та прожити довше

Усі ми хочемо жити довше, залишаючись здоровими, енергійними та активними до глибокої старості. Для цього існує безліч різних рекомендацій: одні експерти радять дотримуватися правильного харчування, включати в раціон більше овочів та фруктів, інші наголошують на користі чи шкоді алкоголю, пропонуючи як повну відмову, так і помірне споживання. Не менш важливим фактором є фізична активність — регулярні тренування, прогулянки на свіжому повітрі, йога чи будь-які інші форми руху. Проте дослідження показують, що не лише звичні поради щодо способу життя можуть сприяти довголіттю. Виявляється, хобі та захоплення також можуть позитивно впливати на тривалість життя, покращуючи психічне та загальне здоров’я, знижуючи рівень стресу та сприяючи підтримці активності навіть у похилому віці.

На думку дослідників, одним із найкращих способів підтримки гарного самопочуття та продовження життя є садівництво. Воно допомагає знизити рівень стресу, покращує рухливість і загальний стан організму. Про це розповів 64-річний американський дослідник Ден Бюттнер.

Як садівництво впливає на здоров’я

Ден Бюттнер є спеціалістом з вивчення так званих «блакитних зон» — місць, де люди живуть довше за середньостатистичний вік. Він зазначає, що більшість довгожителів регулярно працюють у саду, і це безпосередньо впливає на їхнє довголіття.

«Після двадцяти років досліджень я можу впевнено сказати: найкорисніший вид фізичної активності — це садівництво. Воно сприяє рухливості, знижує стрес, покращує настрій. До того ж, коли ви самостійно вирощуєте овочі та доглядаєте за рослинами, це мотивує вас щодня займатися цією корисною справою», — пояснює Бюттнер.

Садові роботи передбачають багато різноманітних рухів: посадку рослин, полив, прополювання, збирання врожаю. Усі ці дії вимагають регулярної фізичної активності та тісного контакту з природою.

Але це ще не все, садівництво є ефективним способом схуднення

Скільки калорій можна спалити під час роботи в саду

Фахівець з фізичної терапії Кіран Шерідан зазначає, що навіть короткочасні садові роботи допомагають позбутися зайвих калорій:

45 хвилин активної праці на ділянці спалюють приблизно 300 калорій.

1 година висаджування рослин у горщики допомагає спалити від 200 до 300 калорій.

такі завдання, як копання ґрунту, поливання або перенесення важких мішків із добривами, зміцнюють м’язи спини, пресу, сідниць, ніг і рук.

Перед початком роботи в саду рекомендується зробити розминку, щоб підготувати м’язи до навантаження, уникнути судом і не перевтомлюватися.

Користь садівництва для здоров'я

Садівництво для здоров'я мозку та кісток

Регулярне садівництво позитивно впливає на стан мозку, допомагаючи знизити ризик когнітивних порушень і деменції.

У Кореї вчені провели дослідження на пацієнтах з деменцією і виявили, що садівництво протягом всього 20 хвилин може сприяти росту мозкових нервів, пов'язаних з пам'яттю .

Інше дослідження показало, що садова терапія із застосуванням садівництва є ще одним ефективним методом лікування деменції. З огляду на це, у багатьох скандинавських країнах сьогодні існують програми екологічного догляду за людьми похилого віку, які проводять більшу частину свого часу, працюючи на фермах та в садах.

Крім того, робота в саду може сприяти профілактиці остеопорозу — захворювання, яке робить кістки крихкими та менш щільними. Фізичні навантаження на свіжому повітрі, контакт із землею та природні рухи сприяють зміцненню кісткової тканини та знижують імовірність переломів.

Вплив садівництва на психічне здоров'я

Окрім фізичних переваг, садівництво має позитивний вплив на психічне здоров'я.

Терапевтичне садівництво має позитивний вплив на психічне здоров’я, і з віком його ефективність зростає, встановили корейські вчені. Результати їхніх досліджень були опубліковані в журналі Американського наукового садівничого товариства HortTechnology. Було проведено три дослідження, які в сумі підтвердили важливу роль садівництва в зміцненні психічного здоров’я та покращенні освітніх результатів.

Перше дослідження сконцентрувалося на розробці ефективної садівничої терапії та спеціалізованих навчальних програм. У другому дослідженні оцінювали комбінований вплив навчання програмуванню та садівництва на підлітків, зокрема через моніторинг мозкових хвиль. Результати показали, що заняття садівництвом знижують стрес від академічних навантажень. Третє дослідження вивчало вплив терапевтичного садівництва на психічне здоров’я в різних вікових групах. Воно проводилось у вигляді опитування більше ніж 500 людей, і було виявлено, що догляд за тваринами та рослинами має позитивний ефект на ментальне здоров’я.

Подібне дослідження було проведене у Британії, а саме вченими двох англійських університетів — Вестмінстерського та Ессекського. Результати були опубліковані в Журналі охорони здоров’я (Journal of Public Health, Oxford). Дослідження показало, що городяни частіше страждають на психічні розлади, порівняно з сільськими жителями.

Дослідження також виявило, що навіть короткі сеанси роботи в саду мали помітний позитивний ефект на психічне здоров’я учасників. Ті, хто працював на своїх ділянках протягом короткого часу, показали таке ж покращення в настрої та самооцінці, як і ті, хто займався садівництвом протягом більш тривалого періоду. Більше половини садівників відзначили, що для них садівництво стало важливою можливістю відновлення сил і зняття напруги. Крім того, 19% респондентів зазначили, що вирощування власних овочів і фруктів приносить їм особливе задоволення, а 11% люблять бути фізично активними під час садових робіт. Ці результати підкреслюють важливість таких простих, але ефективних методів підтримки психічного здоров’я, як робота в саду. Садівництво не лише позитивно впливає на фізичну активність, але й допомагає налагодити емоційний баланс, зменшуючи рівень стресу та покращуючи якість життя.

Покращення харчових звичок

Вирощування власних овочів та фруктів може сприяти покращенню харчових звичок. Дослідження показують, що люди, які займаються садівництвом, споживають більше свіжих овочів та фруктів, що підвищує споживання клітковини та необхідних поживних речовин. Це, у свою чергу, сприяє покращенню здоров'я шлунково-кишкового тракту та загального самопочуття.

Читайте також: