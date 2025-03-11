"Баварія" вдруге обіграла "Баєр" і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

В 1/4 фіналу мюнхенський гранд позмагається з міланським "Інтером".
"Баварія" перемогла "Баєр" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на "БайАрені" в Леверкузені завершилася з рахунком 0:2.
Перший тайм поєдинку минув без забитих голів. На старті другого тайму мюнхенці відкрили рахунок – на 52-й хвилині відзначився Гаррі Кейн, якому асистував Йозуа Кімміх.
На 71-й хвилині підопічні Венсана Компані збільшили свою перевагу – з передачі Кейна забив Альфонсо Девіс.
У першому поєдинку, який відбувся 5 березня в Мюнхені, "Баварія" розгромила "Баєр" з рахунком 3:0.
Тож за сумою двох матчів "Баварія" розгромила "Баєр" з рахунком 5:0 і вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де позмагається з міланським "Інтером", який в 1/8 фіналу вибив нідерландський "Феєнорд".
Огляд матчу "Баєр" – "Баварія"
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