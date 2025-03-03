Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Поєдинки відбудуться 4/5 та 11/12 березня.
4/5 та 11/12 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка місця від 9-го до 24-го.
Здобули прямі путівки: "Арсенал" (Англія), "Астон Вілла" (Англія), "Атлетіко" (Іспанія), "Баєр" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Лілль" (Франція).
Перемогли у стикових поєдинках: "Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Брюгге" (Бельгія), "Феєнорд" (Нідерланди), ПСЖ (Франція), "Реал" Мадрид (Іспанія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), ПСВ (Нідерланди).
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 4/5 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 11/12 березня.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1/8 ФІНАЛУ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 4 березня
|19:45
|БРЮГГЕ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|22:00
|ПСВ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Середа, 5 березня
|19:45
|ФЕЄНОРД
|_:_
|ІНТЕР
|22:00
|БАВАРІЯ
|_:_
|БАЄР
|22:00
|БЕНФІКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 11 березня
|19:45
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕНФІКА
|22:00
|БАЄР
|_:_
|БАВАРІЯ
|22:00
|ІНТЕР
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ПСЖ
|Середа, 12 березня
|19:45
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Календар плейоф Ліги чемпіонів
- Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року
- Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року
- Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року
- Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)
Сітка плейоф Ліги чемпіонів
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