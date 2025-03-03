Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

4/5 та 11/12 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Здобули прямі путівки: ﻿"Арсенал" (Англія), "Астон Вілла" (Англія), "Атлетіко" (Іспанія), "Баєр" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Лілль" (Франція).

Перемогли у стикових поєдинках: ﻿"Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Брюгге" (Бельгія), "Феєнорд" (Нідерланди), ПСЖ (Франція), "Реал" Мадрид (Іспанія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), ПСВ (Нідерланди).

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 4/5 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 11/12 березня.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25

1/8 ФІНАЛУ ПЕРШІ МАТЧІ Вівторок, 4 березня 19:45 БРЮГГЕ _:_ АСТОН ВІЛЛА 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ ЛІЛЛЬ 22:00 ПСВ _:_ АРСЕНАЛ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ АТЛЕТІКО Середа, 5 березня 19:45 ФЕЄНОРД _:_ ІНТЕР 22:00 БАВАРІЯ _:_ БАЄР 22:00 БЕНФІКА _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 ПСЖ _:_ ЛІВЕРПУЛЬ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Вівторок, 11 березня 19:45 БАРСЕЛОНА _:_ БЕНФІКА 22:00 БАЄР _:_ БАВАРІЯ 22:00 ІНТЕР _:_ ФЕЄНОРД 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ ПСЖ Середа, 12 березня 19:45 ЛІЛЛЬ _:_ БОРУССІЯ ДОРТМУНД 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ПСВ 22:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ БРЮГГЕ 22:00 АТЛЕТІКО _:_ РЕАЛ МАДРИД

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року

Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

Сітка плейоф Ліги чемпіонів

Сітка плейоф Ліги чемпіонів / Скриншот з трансляції MEGOGO

Читайте також:

УПЛ: результати матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: результати матчів 24-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця