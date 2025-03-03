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Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться 4/5 та 11/12 березня.

4/5 та 11/12 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду найпрестижнішого єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Здобули прямі путівки: ﻿"Арсенал" (Англія), "Астон Вілла" (Англія), "Атлетіко" (Іспанія), "Баєр" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Лілль" (Франція).

Перемогли у стикових поєдинках: ﻿"Баварія" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Брюгге" (Бельгія), "Феєнорд" (Нідерланди), ПСЖ (Франція), "Реал" Мадрид (Іспанія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), ПСВ (Нідерланди).

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 4/5 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 11/12 березня.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2024/25
1/8 ФІНАЛУ
ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 4 березня
19:45 БРЮГГЕ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД   _:_   ЛІЛЛЬ
22:00 ПСВ   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТІКО
Середа, 5 березня
19:45 ФЕЄНОРД   _:_   ІНТЕР
22:00 БАВАРІЯ   _:_   БАЄР
22:00 БЕНФІКА   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ПСЖ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 11 березня
19:45 БАРСЕЛОНА   _:_   БЕНФІКА
22:00 БАЄР   _:_   БАВАРІЯ
22:00 ІНТЕР   _:_   ФЕЄНОРД
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ПСЖ
Середа, 12 березня
19:45 ЛІЛЛЬ   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ПСВ
22:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БРЮГГЕ
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Календар плейоф Ліги чемпіонів

  • Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року
  • Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року
  • Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року
  • Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

Сітка плейоф Ліги чемпіонів

Сітка плейоф Ліги чемпіонів / Скриншот з трансляції MEGOGO / ©
Сітка плейоф Ліги чемпіонів / Скриншот з трансляції MEGOGO

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