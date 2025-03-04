"Астон Вілла" перемогла "Брюгге" та наблизилася до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Астон Вілла" на виїзді обіграла "Брюгге" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ян Брейдел" у місті Брюгге завершився з рахунком 1:3 .

Гості відкрили рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі – відзначився Леон Бейлі. Бельгійський клуб відігрався на 12-й хвилині – точного удару завдав Максім Де Кейпер.

У другому таймі підопічні Унаї Емері знову вийшли вперед – на 82-й хвилині автогол заніс до свого пасиву захисник господарів Брендон Мехеле.

На 88-й хвилині англійський клуб збільшив свою перевагу – Марко Асенсіо реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок у цьому поєдинку.

Огляд матчу "Брюгге" – "Астон Вілла"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь команди проведуть 12 березня у Бірмінгемі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Брюгге" – "Астон Вілла" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між французьким ПСЖ і англійським "Ліверпулем".

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