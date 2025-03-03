ПСВ – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 березня, ПСВ прийме "Арсенал" українця Олександра Зінченка в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Каноніри" посіли третє місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і напряму вийшли до 1/8 фіналу.

Нідерландський клуб фінішував 14-м в основній стадії найпрестижнішого єврокубка і потрапив до стикових матчів, де пройшов "Ювентус" (1:2, 3:1 за підсумками екстратаймів).

Де дивитися матч ПСВ – Арсенал

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Прогнози букмекерів на матч ПСВ – Арсенал

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають англійський клуб. На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 2,02. Нічия – 3,45. Виграш ПСВ – 3,90.

У двоматчевій дуелі аналітики теж віддають перевагу "Арсеналу". На вихід "гармашів" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,17. Підсумковий успіх команди з Нідерландів – 5,00.

Матч-відповідь між "Арсеналом" і ПСВ відбудеться у середу, 12 березня, в Лондоні.

Переможець пари ПСВ – "Арсенал" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між мадридськими "Реалом" та "Атлетіко".

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