Бенфіка – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 5 березня, "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна прийматиме "Барселону" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Ештадіу да Луж" в Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Португальський клуб посів 16-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і потрапив до стикових матчів, де переміг "Монако" (1:0, 3:3).

Каталонці фінішували на другій позиції в основній стадії найпрестижнішого єврокубка та напряму вийшли до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Бенфіка – Барселона

В Україні поєдинок "Бенфіка" – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Бенфіка – Барселона

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,83. Нічия – 4,25. Виграш "орлів" – 3,90.

У двоматчевій дуелі аналітики теж віддають перевагу "синьо-гранатовим". Вихід лідера чемпіонату Іспанії до чвертьфіналу оцінений коефіцієнтом 1,14. Прохід "Бенфіки" до наступного раунду – 5,50.

Матч-відповідь між "Барселоною" та "Бенфікою" відбудеться у вівторок, 11 березня, у Барселоні.

Переможець пари "Бенфіка" – "Барселона" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між дортмундською "Боруссією" та французьким "Ліллем".

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