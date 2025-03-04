Баварія – Баєр: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 5 березня, "Баварія" прийматиме "Баєр" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Баварія" посіла 12-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і потрапила до стикових матчів, де пройшла шотландський "Селтік" (2:1, 1:1).

"Баєр" фінішував на шостій позиції в основній стадії найпрестижнішого єврокубка та напряму пробився до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Баварія – Баєр

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Прогнози букмекерів на матч Баварія – Баєр

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 1,80. Нічия – 3,95. Виграш "фармацевтів" – 4,35.

У двоматчевій дуелі аналітики теж віддають перевагу мюнхенцям. На вихід "Рекордмайстра" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,58. Прохід команди Хабі Алонсо до наступного раунду – 2,37.

Матч-відповідь між "Баєром" і "Баварією" відбудеться у вівторок, 11 березня, в Леверкузені.

Переможець пари "Баварія" – "Баєр" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між нідерландським "Феєнордом" та міланським "Інтером".

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