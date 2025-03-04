ПСЖ – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 5 березня, ПСЖ прийматиме "Ліверпуль" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ посів 15-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і потрапив до стикових матчів, де розтрощив інший французький клуб – "Брест" (3:0, 7:0).

"Ліверпуль" фінішував на першій позиції в основній стадії найпрестижнішого єврокубка та здобув пряму путівку до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч ПСЖ – Ліверпуль

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Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Ліверпуль

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають паризький клуб. На перемогу підопічних Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 2,41. Нічия – 3,65. Виграш "Ліверпуля" – 2,85.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики, навпаки, віддають перевагу лідеру чемпіонату Англії. Вихід команди Арне Слота до чвертьфіналу оцінений коефіцієнтом 1,54. Прохід ПСЖ до наступного раунду – 2,49.

Матч-відповідь між мерсисайдцями і парижанами відбудеться у вівторок, 11 березня, у Ліверпулі.

Переможець пари ПСЖ – "Ліверпуль" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між бельгійським "Брюгге" та англійською "Астон Віллою".

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