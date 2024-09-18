Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного раунду

Від 17 вересня 2024-го до 29 січня 2025 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

В основному раунді оновленого формату Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів. Кожна команда проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Календар турів основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25

1-й тур: 17-19 вересня 2024 року

17-19 вересня 2024 року 2-й тур: 1-2 жовтня 2024 року

1-2 жовтня 2024 року 3-й тур: 22-23 жовтня 2024 року

22-23 жовтня 2024 року 4-й тур: 5-6 листопада 2024 року

5-6 листопада 2024 року 5-й тур: 26-27 листопада 2024 року

26-27 листопада 2024 року 6-й тур: 10-11 грудня 2024 року

10-11 грудня 2024 року 7-й тур: 21-22 січня 2025 року

21-22 січня 2025 року 8-й тур: 29 січня 2025 року

Загальна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25

Команда Ігри Перемоги Нічиї Поразки Різниця м'ячів Очки 1 Баварія 1 1 0 0 9-2 3 2 Астон Вілла 1 1 0 0 3-0 3 3 Ліверпуль 1 1 0 0 3-1 3 4 Ювентус 1 1 0 0 3-1 3 5 Реал Мадрид 1 1 0 0 3-1 3 6 Спортинг 1 1 0 0 2-0 3 7 Арсенал 8 Манчестер Сіті 9 Монако 10 ПСЖ 11 Брест 12 Болонья 13 Зальцбург 14 Штурм 15 Спарта Прага 16 Брюгге 17 Слован Братислава 18 Баєр 19 Боруссія Дортмунд 20 Інтер 21 Аталанта 22 Феєнорд 23 Барселона 24 Атлетіко 25 Бенфіка 26 Селтік 27 Црвена Звезда 28 Шахтар 29 Жирона 30 РБ Лейпциг 31 ПСВ 1 0 0 1 1-3 0 32 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0 33 Мілан 1 0 0 1 1-3 0 34 Лілль 1 0 0 1 0-2 0 35 Янг Бойз 1 0 0 1 0-3 0 36 Динамо Загреб 1 0 0 1 2-9 0

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

Нагадаємо, єдиним представником України у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів є донецький "Шахтар". Суперниками "гірників" в основному раунді найпрестижнішого євротурніру є "Болонья" (Італія), "Аталанта" (Італія), "Арсенал" (Англія), "Янг Бойз" (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), "Баварія" (Німеччина), "Брест" (Франція) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

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