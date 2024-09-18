Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного раунду

Турнірне становище команд в оновленому форматі головного євротурніру.
Від 17 вересня 2024-го до 29 січня 2025 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
В основному раунді оновленого формату Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів. Кожна команда проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Календар турів основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25
- 1-й тур: 17-19 вересня 2024 року
- 2-й тур: 1-2 жовтня 2024 року
- 3-й тур: 22-23 жовтня 2024 року
- 4-й тур: 5-6 листопада 2024 року
- 5-й тур: 26-27 листопада 2024 року
- 6-й тур: 10-11 грудня 2024 року
- 7-й тур: 21-22 січня 2025 року
- 8-й тур: 29 січня 2025 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25
|Команда
|Ігри
|Перемоги
|Нічиї
|Поразки
|Різниця м'ячів
|Очки
|1
|Баварія
|1
|1
|0
|0
|9-2
|3
|2
|Астон Вілла
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Ліверпуль
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6
|Спортинг
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Арсенал
|8
|Манчестер Сіті
|9
|Монако
|10
|ПСЖ
|11
|Брест
|12
|Болонья
|13
|Зальцбург
|14
|Штурм
|15
|Спарта Прага
|16
|Брюгге
|17
|Слован Братислава
|18
|Баєр
|19
|Боруссія Дортмунд
|20
|Інтер
|21
|Аталанта
|22
|Феєнорд
|23
|Барселона
|24
|Атлетіко
|25
|Бенфіка
|26
|Селтік
|27
|Црвена Звезда
|28
|Шахтар
|29
|Жирона
|30
|РБ Лейпциг
|31
|ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|32
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|33
|Мілан
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|34
|Лілль
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|35
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|36
|Динамо Загреб
|1
|0
|0
|1
|2-9
|0
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
Нагадаємо, єдиним представником України у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів є донецький "Шахтар". Суперниками "гірників" в основному раунді найпрестижнішого євротурніру є "Болонья" (Італія), "Аталанта" (Італія), "Арсенал" (Англія), "Янг Бойз" (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), "Баварія" (Німеччина), "Брест" (Франція) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).
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