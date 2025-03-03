Реал Мадрид – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 4 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії.

У вівторок, 4 березня, "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Атлетіко" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Мадридське дербі відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Вершкові" посіли 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і потрапили до стикових матчів, де вибили з турніру "Манчестер Сіті" (3:2, 3:1).

"Матрацники" фінішували п'ятими в основній стадії найпрестижнішого єврокубка, завдяки чому отримали пряму путівку до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Атлетіко

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Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Атлетіко

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Королівський клуб". На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,93. Нічия – 3,55. Виграш команди Дієго Сімеоне – 4,20.

У двоматчевій дуелі аналітики теж віддають перевагу "бланкос". На вихід "Реала" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Прохід "Атлетіко" до наступного раунду – 2,22.

Матч-відповідь між "Атлетіко" та "Реалом" відбудеться у середу, 12 березня, на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді.

Переможець пари "Реал" – "Атлетіко" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між нідерландським ПСВ і лондонським "Арсеналом", у складі якого виступає українець Олександр Зінченко.

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