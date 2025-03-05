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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Трофей Ліги конференцій / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться 6 та 13 березня.

6 та 13 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду третього за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Зокрема лодонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, позмагається за вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій з данським "Копенгагеном".

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1/8 ФІНАЛУ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 6 березня
19:45 БЕТІС   _:_   ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
19:45 КОПЕНГАГЕН   _:_   ЧЕЛСІ
19:45 МОЛЬДЕ   _:_   ЛЕГІЯ
19:45 ПАНАТІНАЇКОС   _:_   ФІОРЕНТИНА
22:00 БОРАЦ   _:_   РАПІД
22:00 ПАФОС   _:_   ЮРГОРДЕН
22:00 ЦЕЛЬЄ   _:_   ЛУГАНО
22:00 ЯГЕЛЛОНІЯ   _:_   СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 13 березня
19:45 ЛУГАНО   _:_   ЦЕЛЬЄ
19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ   _:_   ЯГЕЛЛОНІЯ
19:45 РАПІД   _:_   БОРАЦ
19:45 ЮРГОРДЕН   _:_   ПАФОС
22:00 ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ   _:_   БЕТІС
22:00 ЛЕГІЯ   _:_   МОЛЬДЕ
22:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ПАНАТІНАЇКОС
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   КОПЕНГАГЕН

Календар плейоф Ліги конференцій

  • 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
  • 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
  • 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
  • Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)

Сітка плейоф Ліги конференцій

Сітка плейоф Ліги конференцій / Скриншот з трансляції MEGOGO / ©
Сітка плейоф Ліги конференцій / Скриншот з трансляції MEGOGO

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