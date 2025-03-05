Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

6 та 13 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду третього за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Зокрема лодонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, позмагається за вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій з данським "Копенгагеном".

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25

1/8 ФІНАЛУ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 6 березня 19:45 БЕТІС _:_ ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ 19:45 КОПЕНГАГЕН _:_ ЧЕЛСІ 19:45 МОЛЬДЕ _:_ ЛЕГІЯ 19:45 ПАНАТІНАЇКОС _:_ ФІОРЕНТИНА 22:00 БОРАЦ _:_ РАПІД 22:00 ПАФОС _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 ЦЕЛЬЄ _:_ ЛУГАНО 22:00 ЯГЕЛЛОНІЯ _:_ СЕРКЛЬ БРЮГГЕ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 13 березня 19:45 ЛУГАНО _:_ ЦЕЛЬЄ 19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ _:_ ЯГЕЛЛОНІЯ 19:45 РАПІД _:_ БОРАЦ 19:45 ЮРГОРДЕН _:_ ПАФОС 22:00 ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ _:_ БЕТІС 22:00 ЛЕГІЯ _:_ МОЛЬДЕ 22:00 ФІОРЕНТИНА _:_ ПАНАТІНАЇКОС 22:00 ЧЕЛСІ _:_ КОПЕНГАГЕН

Календар плейоф Ліги конференцій

1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року

1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)

Сітка плейоф Ліги конференцій

Сітка плейоф Ліги конференцій / Скриншот з трансляції MEGOGO

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