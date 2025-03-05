Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Поєдинки відбудуться 6 та 13 березня.
6 та 13 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.
На цій стадії зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій і вісім переможців стикових матчів, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду третього за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.
Зокрема лодонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який наразі відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, позмагається за вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій з данським "Копенгагеном".
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1/8 ФІНАЛУ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 6 березня
|19:45
|БЕТІС
|_:_
|ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
|19:45
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|19:45
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ЛЕГІЯ
|19:45
|ПАНАТІНАЇКОС
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|22:00
|БОРАЦ
|_:_
|РАПІД
|22:00
|ПАФОС
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|ЦЕЛЬЄ
|_:_
|ЛУГАНО
|22:00
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|_:_
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 13 березня
|19:45
|ЛУГАНО
|_:_
|ЦЕЛЬЄ
|19:45
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|_:_
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|19:45
|РАПІД
|_:_
|БОРАЦ
|19:45
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ПАФОС
|22:00
|ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|ЛЕГІЯ
|_:_
|МОЛЬДЕ
|22:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ПАНАТІНАЇКОС
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
Календар плейоф Ліги конференцій
- 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
- 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
- 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
- Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)
Сітка плейоф Ліги конференцій
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