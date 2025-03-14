Україна не обговорювала з США питання територіальних поступок - радник ОП

Делегація від України мала чіткі "червоні лінії", яких дотримувалась під час переговорів.

Під час переговорів представників України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравія питання поступок чи визнання окупованих територій частиною Росії не обговорювалося.

Про це в етері Радіо Свобода заявив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

"Мета розмови про території взагалі не була про те, хто чим буде жертвувати. Я розумію, що є певний скепсис у суспільства, але формулювання питання, що „це поміняєте на це, а ось це віддайте, оце визнайте“ — не було", — заявив Олександр Бевз.

Він зазначив, що під час переговорів представники України чітко дали зрозуміти, що Київ не збирається визнавати окуповані території частиною РФ. Бевз наголосив, що визнання цих територій частиною РФ іншими країнами або міжнародними організаціями буде створювати небезпечний прецедент.

"Не обговорювалося нічого, що пов’язано з тим, що Україна повинна десь щось прийняти, що воно російське, і визнати це. І ця розмова почалася з того, що ми ще раз наголосили, що Україна ніколи не визнає окупацію. І жоден із клаптиків української землі, починаючи з 2014 року, який був окупований Росією, Україна не визнає як частину Російської Федерації", — сказав Бевз.

Він заявив, що делегація від України мала чіткі "червоні лінії", яких дотримувались під час переговорів. Бевз додав, що тимчасове перемир’я Україна розглядає як початковий етап на шляху до встановлення тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп змінив головного переговорника щодо України через претензії Кремля.

Ми раніше інформували, що Росія хоче посварити Україну і США.

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