Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

6 и 13 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда третьего по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

В том числе лодонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, поборется за выход в четвертьфинал Лиги конференций с датским "Копенгагеном".

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25

1/8 ФИНАЛА ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 6 марта 19:45 БЕТИС _:_ ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ 19:45 КОПЕНГАГЕН _:_ ЧЕЛСИ 19:45 МОЛЬДЕ _:_ ЛЕГИЯ 19:45 ПАНАТИНАИКОС _:_ ФИОРЕНТИНА 22:00 БОРАЦ _:_ РАПИД 22:00 ПАФОС _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 ЦЕЛЬЕ _:_ ЛУГАНО 22:00 ЯГЕЛЛОНИЯ _:_ СЕРКЛЬ БРЮГГЕ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 13 марта 19:45 ЛУГАНО _:_ ЦЕЛЬЕ 19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ _:_ ЯГЕЛЛОНИЯ 19:45 РАПИД _:_ БОРАЦ 19:45 ЮРГОРДЕН _:_ ПАФОС 22:00 ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ _:_ БЕТИС 22:00 ЛЕГИЯ _:_ МОЛЬДЕ 22:00 ФИОРЕНТИНА _:_ ПАНАТИНАИКОС 22:00 ЧЕЛСИ _:_ КОПЕНГАГЕН

Календарь плей-офф Лиги конференций

1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)

Сетка плей-офф Лиги конференций

Сетка плей-офф Лиги конференций / Скриншот из трансляции MEGOGO

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