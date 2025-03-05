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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Трофей Лиги конференций / Фото: Associated Press

Поединки состоятся 6 и 13 марта.

6 и 13 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда третьего по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

В том числе лодонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, поборется за выход в четвертьфинал Лиги конференций с датским "Копенгагеном".

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1/8 ФИНАЛА
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 6 марта
19:45 БЕТИС   _:_   ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
19:45 КОПЕНГАГЕН   _:_   ЧЕЛСИ
19:45 МОЛЬДЕ   _:_   ЛЕГИЯ
19:45 ПАНАТИНАИКОС   _:_   ФИОРЕНТИНА
22:00 БОРАЦ   _:_   РАПИД
22:00 ПАФОС   _:_   ЮРГОРДЕН
22:00 ЦЕЛЬЕ   _:_   ЛУГАНО
22:00 ЯГЕЛЛОНИЯ   _:_   СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 13 марта
19:45 ЛУГАНО   _:_   ЦЕЛЬЕ
19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ   _:_   ЯГЕЛЛОНИЯ
19:45 РАПИД   _:_   БОРАЦ
19:45 ЮРГОРДЕН   _:_   ПАФОС
22:00 ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ   _:_   БЕТИС
22:00 ЛЕГИЯ   _:_   МОЛЬДЕ
22:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ПАНАТИНАИКОС
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   КОПЕНГАГЕН

Календарь плей-офф Лиги конференций

  • 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
  • 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
  • 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
  • Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)

Сетка плей-офф Лиги конференций

Сетка плей-офф Лиги конференций / Скриншот из трансляции MEGOGO / ©
Сетка плей-офф Лиги конференций / Скриншот из трансляции MEGOGO

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