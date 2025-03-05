Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Поединки состоятся 6 и 13 марта.
6 и 13 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25.
На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда третьего по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.
В том числе лодонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, поборется за выход в четвертьфинал Лиги конференций с датским "Копенгагеном".
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1/8 ФИНАЛА
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 6 марта
|19:45
|БЕТИС
|_:_
|ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
|19:45
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ЧЕЛСИ
|19:45
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ЛЕГИЯ
|19:45
|ПАНАТИНАИКОС
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|22:00
|БОРАЦ
|_:_
|РАПИД
|22:00
|ПАФОС
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|ЦЕЛЬЕ
|_:_
|ЛУГАНО
|22:00
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|_:_
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 13 марта
|19:45
|ЛУГАНО
|_:_
|ЦЕЛЬЕ
|19:45
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|_:_
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|19:45
|РАПИД
|_:_
|БОРАЦ
|19:45
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ПАФОС
|22:00
|ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|ЛЕГИЯ
|_:_
|МОЛЬДЕ
|22:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ПАНАТИНАИКОС
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
Календарь плей-офф Лиги конференций
- 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
- 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
- 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
- Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)
Сетка плей-офф Лиги конференций
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