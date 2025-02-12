Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Победители двухматчевых противостояний завоюют путевки в 1/8 финала.
13 и 20 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций сезона-2024/25.
На этой стадии сыграют клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда третьего по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.
Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги конференций, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это смогли сделать "Челси" (Англия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Фиорентина" (Италия), "Рапид" (Австрия), "Юргорден" (Швеция), "Лугано" (Швейцария), "Легия" (Польша) и "Серкль Брюгге" (Бельгия).
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 21 февраля.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1/16 ФИНАЛА
|Четверг, 13 февраля
|19:45
|БАЧКА-ТОПОЛА
|_:_
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|19:45
|ВИКИНГУР
|_:_
|ПАНАТИНАИКОС
|19:45
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|19:45
|ЦЕЛЬЕ
|_:_
|АПОЭЛ
|22:00
|БОРАЦ
|_:_
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|22:00
|ГЕНТ
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|22:00
|ОМОНИЯ
|_:_
|ПАФОС
|Четверг, 20 февраля
|19:45
|БЕТИС
|_:_
|ГЕНТ
|19:45
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|БОРАЦ
|19:45
|ПАФОС
|_:_
|ОМОНИЯ
|22:00
|АПОЭЛ
|_:_
|ЦЕЛЬЕ
|22:00
|ПАНАТИНАИКОС
|_:_
|ВИКИНГУР
|22:00
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|МОЛЬДЕ
|22:00
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|_:_
|БАЧКА-ТОПОЛА
Календарь плейоф Лиги конференций
- Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года
- Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года
- 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
- 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
- 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
- Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)
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