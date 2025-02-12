Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/16 финала

13 и 20 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда третьего по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги конференций, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это смогли сделать "Челси" (Англия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Фиорентина" (Италия), "Рапид" (Австрия), "Юргорден" (Швеция), "Лугано" (Швейцария), "Легия" (Польша) и "Серкль Брюгге" (Бельгия).

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 21 февраля.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25

1/16 ФИНАЛА Четверг, 13 февраля 19:45 БАЧКА-ТОПОЛА _:_ ЯГЕЛЛОНИЯ 19:45 ВИКИНГУР _:_ ПАНАТИНАИКОС 19:45 МОЛЬДЕ _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 19:45 ЦЕЛЬЕ _:_ АПОЭЛ 22:00 БОРАЦ _:_ ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА 22:00 ГЕНТ _:_ БЕТИС 22:00 КОПЕНГАГЕН _:_ ХАЙДЕНХАЙМ 22:00 ОМОНИЯ _:_ ПАФОС Четверг, 20 февраля 19:45 БЕТИС _:_ ГЕНТ 19:45 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ КОПЕНГАГЕН 19:45 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА _:_ БОРАЦ 19:45 ПАФОС _:_ ОМОНИЯ 22:00 АПОЭЛ _:_ ЦЕЛЬЕ 22:00 ПАНАТИНАИКОС _:_ ВИКИНГУР 22:00 ШЕМРОК РОВЕРС _:_ МОЛЬДЕ 22:00 ЯГЕЛЛОНИЯ _:_ БАЧКА-ТОПОЛА

Календарь плейоф Лиги конференций

Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года

1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)

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