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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Лига конференций / Фото: Associated Press

Победители двухматчевых противостояний завоюют путевки в 1/8 финала.

13 и 20 февраля состоятся стыковые поединки плей-офф (1/16 финала) Лиги конференций сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют клубы, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда третьего по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

Победители двухматчевых противостояний присоединятся к восьми лучшим командам основной стадии Лиги конференций, которые напрямую попали в 1/8 финала. Это смогли сделать "Челси" (Англия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Фиорентина" (Италия), "Рапид" (Австрия), "Юргорден" (Швеция), "Лугано" (Швейцария), "Легия" (Польша) и "Серкль Брюгге" (Бельгия).

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 21 февраля.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1/16 ФИНАЛА
Четверг, 13 февраля
19:45 БАЧКА-ТОПОЛА   _:_   ЯГЕЛЛОНИЯ
19:45 ВИКИНГУР   _:_   ПАНАТИНАИКОС
19:45 МОЛЬДЕ   _:_   ШЕМРОК РОВЕРС
19:45 ЦЕЛЬЕ   _:_   АПОЭЛ
22:00 БОРАЦ   _:_   ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
22:00 ГЕНТ   _:_   БЕТИС
22:00 КОПЕНГАГЕН   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
22:00 ОМОНИЯ   _:_   ПАФОС
Четверг, 20 февраля
19:45 БЕТИС   _:_   ГЕНТ
19:45 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   КОПЕНГАГЕН
19:45 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА   _:_   БОРАЦ
19:45 ПАФОС   _:_   ОМОНИЯ
22:00 АПОЭЛ   _:_   ЦЕЛЬЕ
22:00 ПАНАТИНАИКОС   _:_   ВИКИНГУР
22:00 ШЕМРОК РОВЕРС   _:_   МОЛЬДЕ
22:00 ЯГЕЛЛОНИЯ   _:_   БАЧКА-ТОПОЛА

Календарь плейоф Лиги конференций

  • Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года
  • Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года
  • 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
  • 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
  • 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
  • Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)

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