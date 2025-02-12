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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга конференцій / Фото: Associated Press

Переможці двоматчевих протистоянь завоюють путівки до 1/8 фіналу.

13 і 20 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги конференцій сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду третього за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги конференцій, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це змогли зробити "Челсі" (Англія), "Віторія Гімарайнш" (Португалія), "Фіорентина" (Італія), "Рапід" (Австрія), "Юргорден" (Швеція), "Лугано" (Швейцарія), "Легія" (Польща) та "Серкль Брюгге" (Бельгія).

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1/16 ФІНАЛУ
Четвер, 13 лютого
19:45 БАЧКА-ТОПОЛА   _:_   ЯГЕЛЛОНІЯ
19:45 ВІКІНГУР   _:_   ПАНАТІНАЇКОС
19:45 МОЛЬДЕ   _:_   ШЕМРОК РОВЕРС
19:45 ЦЕЛЬЄ   _:_   АПОЕЛ
22:00 БОРАЦ   _:_   ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
22:00 ГЕНТ   _:_   БЕТІС
22:00 КОПЕНГАГЕН   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
22:00 ОМОНІЯ   _:_   ПАФОС
Четвер, 20 лютого
19:45 БЕТІС   _:_   ГЕНТ
19:45 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   КОПЕНГАГЕН
19:45 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА   _:_   БОРАЦ
19:45 ПАФОС   _:_   ОМОНІЯ
22:00 АПОЕЛ   _:_   ЦЕЛЬЄ
22:00 ПАНАТІНАЇКОС   _:_   ВІКІНГУР
22:00 ШЕМРОК РОВЕРС   _:_   МОЛЬДЕ
22:00 ЯГЕЛЛОНІЯ   _:_   БАЧКА-ТОПОЛА

Календар плейоф Ліги конференцій

  • Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року
  • Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року
  • 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
  • 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
  • 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
  • Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)

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