Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Переможці двоматчевих протистоянь завоюють путівки до 1/8 фіналу.
13 і 20 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги конференцій сезону-2024/25.
На цій стадії зіграють клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду третього за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.
Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги конференцій, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це змогли зробити "Челсі" (Англія), "Віторія Гімарайнш" (Португалія), "Фіорентина" (Італія), "Рапід" (Австрія), "Юргорден" (Швеція), "Лугано" (Швейцарія), "Легія" (Польща) та "Серкль Брюгге" (Бельгія).
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1/16 ФІНАЛУ
|Четвер, 13 лютого
|19:45
|БАЧКА-ТОПОЛА
|_:_
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|19:45
|ВІКІНГУР
|_:_
|ПАНАТІНАЇКОС
|19:45
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|19:45
|ЦЕЛЬЄ
|_:_
|АПОЕЛ
|22:00
|БОРАЦ
|_:_
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|22:00
|ГЕНТ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|22:00
|ОМОНІЯ
|_:_
|ПАФОС
|Четвер, 20 лютого
|19:45
|БЕТІС
|_:_
|ГЕНТ
|19:45
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|БОРАЦ
|19:45
|ПАФОС
|_:_
|ОМОНІЯ
|22:00
|АПОЕЛ
|_:_
|ЦЕЛЬЄ
|22:00
|ПАНАТІНАЇКОС
|_:_
|ВІКІНГУР
|22:00
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|МОЛЬДЕ
|22:00
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|_:_
|БАЧКА-ТОПОЛА
Календар плейоф Ліги конференцій
- Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року
- Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року
- 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
- 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
- 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
- Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)
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