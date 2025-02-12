Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

13 і 20 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги конференцій сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду третього за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги конференцій, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це змогли зробити "Челсі" (Англія), "Віторія Гімарайнш" (Португалія), "Фіорентина" (Італія), "Рапід" (Австрія), "Юргорден" (Швеція), "Лугано" (Швейцарія), "Легія" (Польща) та "Серкль Брюгге" (Бельгія).

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25

1/16 ФІНАЛУ Четвер, 13 лютого 19:45 БАЧКА-ТОПОЛА _:_ ЯГЕЛЛОНІЯ 19:45 ВІКІНГУР _:_ ПАНАТІНАЇКОС 19:45 МОЛЬДЕ _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 19:45 ЦЕЛЬЄ _:_ АПОЕЛ 22:00 БОРАЦ _:_ ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА 22:00 ГЕНТ _:_ БЕТІС 22:00 КОПЕНГАГЕН _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 22:00 ОМОНІЯ _:_ ПАФОС Четвер, 20 лютого 19:45 БЕТІС _:_ ГЕНТ 19:45 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ КОПЕНГАГЕН 19:45 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА _:_ БОРАЦ 19:45 ПАФОС _:_ ОМОНІЯ 22:00 АПОЕЛ _:_ ЦЕЛЬЄ 22:00 ПАНАТІНАЇКОС _:_ ВІКІНГУР 22:00 ШЕМРОК РОВЕРС _:_ МОЛЬДЕ 22:00 ЯГЕЛЛОНІЯ _:_ БАЧКА-ТОПОЛА

Календар плейоф Ліги конференцій

Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року

1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року

1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 28 травня 2025 року (Вроцлав)

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