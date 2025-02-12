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Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Трофей Ліги Європи / Фото: Associated Press

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу.

13 і 20 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги Європи сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги Європи, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це змогли зробити "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" та "Рейнджерс".

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1/16 ФІНАЛУ
Четвер, 13 лютого
19:45 МІТЬЮЛЛАНД   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:45 ЮНІОН   _:_   АЯКС
19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   АНДЕРЛЕХТ
19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 АЗ АЛКМАР   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 ПАОК   _:_   ФКСБ
22:00 ПОРТУ   _:_   РОМА
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   БУДЕ-ГЛІМТ
Четвер, 20 лютого
19:45 БУДЕ-ГЛІМТ   _:_   ТВЕНТЕ
19:45 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   АЗ АЛКМАР
19:45 РОМА   _:_   ПОРТУ
19:45 ФКСБ   _:_   ПАОК
22:00 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 АЯКС   _:_   ЮНІОН
22:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   МІТЬЮЛЛАНД

Календар плейоф Ліги Європи

  • Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року
  • Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року
  • Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
  • Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
  • Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
  • Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)

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