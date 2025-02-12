Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

13 і 20 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги Європи сезону-2024/25.

На цій стадії зіграють клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги Європи, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це змогли зробити "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" та "Рейнджерс".

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25

1/16 ФІНАЛУ Четвер, 13 лютого 19:45 МІТЬЮЛЛАНД _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 19:45 ЮНІОН _:_ АЯКС 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ АНДЕРЛЕХТ 19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 АЗ АЛКМАР _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 ПАОК _:_ ФКСБ 22:00 ПОРТУ _:_ РОМА 22:00 ТВЕНТЕ _:_ БУДЕ-ГЛІМТ Четвер, 20 лютого 19:45 БУДЕ-ГЛІМТ _:_ ТВЕНТЕ 19:45 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ АЗ АЛКМАР 19:45 РОМА _:_ ПОРТУ 19:45 ФКСБ _:_ ПАОК 22:00 АНДЕРЛЕХТ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 АЯКС _:_ ЮНІОН 22:00 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ МІТЬЮЛЛАНД

Календар плейоф Ліги Європи

Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року

Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)

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