Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу.
13 і 20 лютого відбудуться стикові поєдинки плейоф (1/16 фіналу) Ліги Європи сезону-2024/25.
На цій стадії зіграють клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.
Переможці двоматчевих протистоянь приєднаються до восьми найкращих команд основної стадії Ліги Європи, які напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це змогли зробити "Лаціо", "Атлетик" Більбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" та "Рейнджерс".
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2024/25
1/16 ФІНАЛУ
|Четвер, 13 лютого
|19:45
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:45
|ЮНІОН
|_:_
|АЯКС
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|19:45
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|ПАОК
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|ПОРТУ
|_:_
|РОМА
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|Четвер, 20 лютого
|19:45
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|ТВЕНТЕ
|19:45
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
|19:45
|РОМА
|_:_
|ПОРТУ
|19:45
|ФКСБ
|_:_
|ПАОК
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|АЯКС
|_:_
|ЮНІОН
|22:00
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
Календар плейоф Ліги Європи
- Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року
- Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року
- Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
- Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
- Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
- Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)
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