В пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25.

Участие в ней приняли 16 клубов: 8 лучших команд основной стадии Лиги конференций, которые напрямую попали в 1/8 финала, и победители стыковых матчей (1/16 финала) среди тех, кто занял в общей турнирной таблице основного раунда третьего по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

В том числе своего соперника в 1/8 финала Лиги конференций узнал "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Английский клуб встретится с датским "Копенгагеном".

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.

Лига конференций: результаты жеребьевки 1/8 финала

"Ягеллония" (Польша) – "Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Мольде" (Норвегия) – "Легия" (Польша)

"Целье" (Словения) – "Лугано" (Швейцария)

"Пафос" (Кипр) – "Юргорден" (Швеция)

"Панатинаикос" (Греция) – "Фиорентина" (Италия)

"Борац" (Босния и Герцеговина) – "Рапид" (Австрия)

"Бетис" (Испания) – "Витория Гимарайнш" (Португалия)

"Копенгаген" (Дания) – "Челси" (Англия)

Таким образом, стал известен турнирный путь команд вплоть до финала.

Лига конференций: пары 1/4 финала

"Бетис" (Испания) / "Витория Гимарайнш" (Португалия) – "Ягеллония" (Польша) / "Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Целье" (Словения) / "Лугано" (Швейцария) – "Панатинаикос" (Греция) / "Фиорентина" (Италия)

"Копенгаген" (Дания) / "Челси" (Англия) – "Мольде" (Норвегия) / "Легия" (Польша)

"Пафос" (Кипр) / "Юргорден" (Швеция) – "Борац" (Босния и Герцеговина) / "Рапид" (Австрия)

Сетка плей-офф Лиги конференций

Сетка плей-офф Лиги конференций / Скриншот из трансляции MEGOGO

Календарь плей-офф Лиги конференций

1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)

Читайте также:

Довбик узнал соперника: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица