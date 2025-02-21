Матчи 1/8 финала третьего по престижности евротурнира состоятся 6 и 13 марта.
В пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25.
Участие в ней приняли 16 клубов: 8 лучших команд основной стадии Лиги конференций, которые напрямую попали в 1/8 финала, и победители стыковых матчей (1/16 финала) среди тех, кто занял в общей турнирной таблице основного раунда третьего по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.
В том числе своего соперника в 1/8 финала Лиги конференций узнал "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Английский клуб встретится с датским "Копенгагеном".
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.
Лига конференций: результаты жеребьевки 1/8 финала
"Ягеллония" (Польша) – "Серкль Брюгге" (Бельгия)
"Мольде" (Норвегия) – "Легия" (Польша)
"Целье" (Словения) – "Лугано" (Швейцария)
"Пафос" (Кипр) – "Юргорден" (Швеция)
"Панатинаикос" (Греция) – "Фиорентина" (Италия)
"Борац" (Босния и Герцеговина) – "Рапид" (Австрия)
"Бетис" (Испания) – "Витория Гимарайнш" (Португалия)
"Копенгаген" (Дания) – "Челси" (Англия)
Таким образом, стал известен турнирный путь команд вплоть до финала.
Лига конференций: пары 1/4 финала
"Бетис" (Испания) / "Витория Гимарайнш" (Португалия) – "Ягеллония" (Польша) / "Серкль Брюгге" (Бельгия)
"Целье" (Словения) / "Лугано" (Швейцария) – "Панатинаикос" (Греция) / "Фиорентина" (Италия)
"Копенгаген" (Дания) / "Челси" (Англия) – "Мольде" (Норвегия) / "Легия" (Польша)
"Пафос" (Кипр) / "Юргорден" (Швеция) – "Борац" (Босния и Герцеговина) / "Рапид" (Австрия)
Сетка плей-офф Лиги конференций
Календарь плей-офф Лиги конференций
- 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года
- 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года
- 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года
- Финал: 28 мая 2025 года (Вроцлав)
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