Довбик узнал соперника: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/25.

Участие в ней приняли 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы, которые напрямую попали в 1/8 финала, и победители стыковых матчей (1/16 финала) среди тех, кто занял в общей турнирной таблице основного раунда второго по престижности еврокубка места с 9-го по 24-е.

В том числе своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы узнала итальянская "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик. За путевку в четвертьфинал римляне сразятся с "Атлетиком" Бильбао.

А греческий "Олимпиакос" украинского нападающего Романа Яремчука поборется за выход в 1/4 финала Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимтом".

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 6 марта, ответные поединки запланированы на 13 марта.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Олимпиакос" (Греция)

"Фенербахче" (Турция) – "Рейнджерс" (Шотландия)

"Аякс" (Нидерланды) – "Айнтрахт" (Германия)

ФКСБ (Румыния) – "Лион" (Франция)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Тоттенхэм" (Англия)

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Виктория" Пльзень (Чехия) – "Лацио" (Италия)

"Рома" (Италия) – "Атлетик" Бильбао (Испания)

Таким образом, стал известен турнирный путь команд вплоть до финала.

Лига Европы: пары 1/4 финала

"Буде-Глимт" (Норвегия) / "Олимпиакос" (Греция) – "Виктория" Пльзень (Чехия) / "Лацио" (Италия)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) / "Тоттенхэм" (Англия) – "Аякс" (Нидерланды) / "Айнтрахт" (Германия)

"Фенербахче" (Турция) / "Рейнджерс" (Шотландия) – "Рома" (Италия) / "Атлетик" Бильбао (Испания)

ФКСБ (Румыния) / "Лион" (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания) / "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Сетка плей-офф Лиги Европы

Сетка плей-офф Лиги Европы / Скриншот из трансляции MEGOGO

Календарь плей-офф Лиги Европы

Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)

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