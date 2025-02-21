Довбик дізнався суперника: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Матчі 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубка відбудуться 6 та 13 березня.

У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.

Участь у ньому взяли 16 клубів: вісм найкращих команд основної стадії Ліги Європи, які напряму потрапили до 1/8 фіналу, та переможці стикових матчів (1/16 фіналу) серед ти, хто посів у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.

Зокрема свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи дізналася італійська "Рома", за яку виступає український форвард Артем Довбик. За путівку до чвертьфіналу римляни позмагаються з "Атлетиком" Більбао.

А грецький "Олімпіакос" українського нападника Романа Яремчука побореться за вихід до 1/4 фіналу Ліги Європи з норвезьким "Буде-Глімтом".

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.

Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу

"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Олімпіакос" (Греція)

"Фенербахче" (Туреччина) – "Рейнджерс" (Шотландія)

"Аякс" (Нідерланди) – "Айнтрахт" (Німеччина)

ФКСБ (Румунія) – "Ліон" (Франція)

"АЗ Алкмар" (Нідерланди) – "Тоттенгем" (Англія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) – "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Лаціо" (Італія)

"Рома" (Італія) – "Атлетик" Більбао (Іспанія)

Таким чином, став відомий турнірний шлях команд аж до фіналу.

Ліга Європи: пари 1/4 фіналу

"Буде-Глімт" (Норвегія) / "Олімпіакос" (Греція) – "Вікторія" Пльзень (Чехія) / "Лаціо" (Італія)

"АЗ Алкмар" (Нідерланди) / "Тоттенгем" (Англія) – "Аякс" (Нідерланди) / "Айнтрахт" (Німеччина)

"Фенербахче" (Туреччина) / "Рейнджерс" (Шотландія) – "Рома" (Італія) / "Атлетик" Більбао (Іспанія)

ФКСБ (Румунія) / "Ліон" (Франція) – "Реал Сосьєдад" (Іспанія) / "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Сітка плейоф Ліги Європи

Сітка плейоф Ліги Європи / Скриншот з трансляції MEGOGO

Календар плейоф Ліги Європи

Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)

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