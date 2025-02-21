Довбик дізнався суперника: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Матчі 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубка відбудуться 6 та 13 березня.
У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.
Участь у ньому взяли 16 клубів: вісм найкращих команд основної стадії Ліги Європи, які напряму потрапили до 1/8 фіналу, та переможці стикових матчів (1/16 фіналу) серед ти, хто посів у загальній турнірній таблиці основного раунду другого за престижністю єврокубка місця від 9-го до 24-го.
Зокрема свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи дізналася італійська "Рома", за яку виступає український форвард Артем Довбик. За путівку до чвертьфіналу римляни позмагаються з "Атлетиком" Більбао.
А грецький "Олімпіакос" українського нападника Романа Яремчука побореться за вихід до 1/4 фіналу Ліги Європи з норвезьким "Буде-Глімтом".
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 6 березня, поєдинки у відповідь заплановано на 13 березня.
Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу
"Буде-Глімт" (Норвегія) – "Олімпіакос" (Греція)
"Фенербахче" (Туреччина) – "Рейнджерс" (Шотландія)
"Аякс" (Нідерланди) – "Айнтрахт" (Німеччина)
ФКСБ (Румунія) – "Ліон" (Франція)
"АЗ Алкмар" (Нідерланди) – "Тоттенгем" (Англія)
"Реал Сосьєдад" (Іспанія) – "Манчестер Юнайтед" (Англія)
"Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Лаціо" (Італія)
"Рома" (Італія) – "Атлетик" Більбао (Іспанія)
Таким чином, став відомий турнірний шлях команд аж до фіналу.
Ліга Європи: пари 1/4 фіналу
"Буде-Глімт" (Норвегія) / "Олімпіакос" (Греція) – "Вікторія" Пльзень (Чехія) / "Лаціо" (Італія)
"АЗ Алкмар" (Нідерланди) / "Тоттенгем" (Англія) – "Аякс" (Нідерланди) / "Айнтрахт" (Німеччина)
"Фенербахче" (Туреччина) / "Рейнджерс" (Шотландія) – "Рома" (Італія) / "Атлетик" Більбао (Іспанія)
ФКСБ (Румунія) / "Ліон" (Франція) – "Реал Сосьєдад" (Іспанія) / "Манчестер Юнайтед" (Англія)
Сітка плейоф Ліги Європи
Календар плейоф Ліги Європи
- Матчі 1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року
- Матчі 1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року
- Матчі 1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року
- Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)
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