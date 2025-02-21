Гетманцев заявив про необхідність впровадження цензури видатків

Данило Гетманцев зазначив, що сьогодні Україна перебуває в періоді найвищої турбулентності від березня 2022 року.

Багато хто питає про звʼязок того, що відбувається у міжнародній політиці, з нашими фінансами. Звʼязок, на жаль, прямий.

Про це написав депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Гетманцев зазначив, що сьогодні ми перебуваємо в періоді найвищої турбулентності від березня 2022 року. Підтримка України, зокрема фінансова, стратегічним партнером не є гарантованою. Це має вплив і на ЄС, де починаються певні неприємні для нас політичні дискусії.

"Це означає, попри відносну забезпеченість фінансами в поточному році, зростання невизначеності 2026 року та надалі насамперед у міру вичерпання інструменту ERA (50 млрд дол. від прибутків за рахунок заморожених активів банку Росії). І так, це означає, що ми, безперечно, вдячні за будь-яку допомогу, ми розраховуємо на таку допомогу під час переговорів про вступ до ЄС і післявоєнної відбудови, але правильним буде й те, що маємо зараз критично переглянути та консолідувати всі доступні внутрішні фінансові джерела й ресурси", – написав він.

Що це означає у фінансовій політиці?

Також читайте Як правильно рахувати зарплату: скільки реально отримуємо на руки та чи вигідніше працювати через ФОП

Данило Гетманцев також пояснив, що це означає у фінансовій політиці: "Все просто: рахувати кожну копійку".

"Для держави – врешті жорстко припинити тінь і корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірші за росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів і правоохоронців за фактом знищення тіні, за результатом у цифрах надходжень, а не за кількістю порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію. Лише від роботи податкової ми маємо 2025 року, не напружуючись, отримати плюс 4 млрд дол. від детінізації, а якщо напружитися – набагато більше. І впровадити військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав "приріст" ВВП меньше статистичної похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у 50 млрд дол. не на рік, а на три роки. Тотальна детінізація та економія – це те, що зараз потрібно.

– врешті жорстко припинити тінь і корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірші за росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів і правоохоронців за фактом знищення тіні, за результатом у цифрах надходжень, а не за кількістю порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію. Лише від роботи податкової ми маємо 2025 року, не напружуючись, отримати плюс 4 млрд дол. від детінізації, а якщо напружитися – набагато більше. І Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав "приріст" ВВП меньше статистичної похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у 50 млрд дол. не на рік, а на три роки. Для суспільства – врешті подорослішати і припинити толерувати ухилення від оподаткування, безглузді дискусії на кшталт вбивства бізнесу від додаткових 3,5% ВЗ. Той, хто краде податки в будь-якій формі – ворог. Такий самий, як і крадій у владі. Оцінка має бути однозначною від усіх, хто вважає себе українцями. В березні 2022-го ми всі це розуміли однаково", – йдеться у дописі.

Нардеп наголосив, що сьогодні ситуація не менш складна та небезпечна.

Раніше Гетманцев спростував чутки про масове закриття ФОПів.

Читайте також: