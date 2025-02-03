Коли в Україні може початись обіг євро: Гетманцев дав відповідь

Данило Гетманцев підкреслив, що навіть за умови вступу в ЄС, початок обігу євро в Україні необов’язкове.
Про введення євро в обіг в Україні зарано говорити раніше 2035 року.
Про це в інтерв’ю "Українським Новинам" сказав депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Тому точно говорити про це зарано і навіть за умови вступу в Європейський Союз, ми зможемо про це говорити не раніше 2035 року. Це такий, знаєте, казковий сценарій, що у 2035-му році в Україні з'явиться євро", – розповів нардеп.
Гетманцев підкреслив, що навіть за умови вступу в ЄС, початок обігу євро в Україні необов’язкове.
Депутат навів приклад, що Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія, Румунія не поспішають переходити на євро, а Данія при вступі до ЄС домовилась не відмовлятися від власної валюти.
Швеція провела референдум, на якому люди відмовилися від обігу євро і питання "зависло", зазначив він.
Також Данило Гетманцев розповів, що лише під час перехідного періоду можливий одночасний обіг національної валюти (гривні) та євро.
Раніше експерт розповів, чи повернеться курс долара в Україні до 20 чи 30 гривень.
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