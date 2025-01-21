Долар в Україні швидко дешевшає: чи варто купувати або продавати валюту

Долар подешевшав на ринку, але економісти вважають, що його курс може знову змінитись.

Долар знову дешевшає і досить швидко. Курс продажу впав помітно нижче 43 гривень за долар. Чому змінився тренд, чи очікувати подальшого зниження курсу у передостанній тиждень січня, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти.

Про це розповіла в ексклюзиві TSN.UA Вікторія Панченко.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів, зниження курсу готівкового долара почалося у вівторок, 14 січня, а помітним стало за кілька днів по тому. На неділю, 19 січня, середній курс продажу був 42,66 (-34 коп. за тиждень), середній курс купівлі 42,06 грн/долар (-10 коп. за тиждень). Найвища ціна продажу долара була 42,90 грн (-35 коп. за тиждень), найнижча – 42,30 грн/долар (-30 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,30 грн/дол, тобто дорівнював мінімальному курсу продажу. Очевидно, що мова йде про різні банки у різних містах України: дорого купували долар там, де й продавали дорожче, ніж середня ціна по ринку і навпаки.

А от євровалюту вже другий тиждень поспіль лихоманило, курс мінявся синусоїдально: що два дні то вгору, то вниз. Коливання становили 40 коп. у продажу, від 44 до 44,40 грн/євро і 70 коп. у купівлі, від 43,85 до 44,15 грн/євро. На неділю, 19 січня курс продажу у нелегалів був 44,07 (-35 коп. за тиждень), курс купівлі 44 грн/євро (-13 коп. за тиждень). На 20 січня регулятор встановив курс 43,37 грн/євро (-20 коп. за тиждень).

Експерти називають такі стрибки курсу євро ситуативними, пов’язаними з незначними обсягами продаж, що арифметично давало великий розкид. І взагалі пересічним громадянам краще не ризикувати і купувати та продавати валюту на офіційному ринку, нехай і за менш вигідним курсом, так надійніше, наголосив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Нацбанк весь минулий тиждень зміцнював гривню щодо долара. Довготривалий тренд на девальвацію, що почався в останній тиждень листопада минулого року, зупинився у вівторок, 14 січня, а з п’ятниці, 17-го, змінився на протилежний. Станом на понеділок, 20 січня, гривня офіційно подорожчала за тиждень на 15 коп., до 42,13 грн/долар. А на 21 січня вартість долара США зросла на 3 копійки й становить 42,15 гривні.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що долар подешевшав через суто ринкові чинники: пропозиція валюти як на міжбанківському, так і на готівковому ринках зросла, а попит суттєво зменшився. Нацбанк не втручався у зміну тренду, значних обсягів валюти регулятором не було викуплено.

"Якщо на початку січня попит на купівлю валюти збільшився на 25% при зниженні пропозиції, то надалі ситуація змінилась на протилежну, на міжбанківському ринку з’явилась значна кількість продавців. Пропозиція на міжбанку зросла на 20%, бо продавці наразі реалізують валюту для виконання необхідних платежів у гривнях до бюджету, а попит майже не змінився. У підсумку середній безготівковий курс упав з 42,45 до 42,15 грн/долар. На готівковому ринку попит на валюту також не збільшився, схоже, що спекулятивний ажіотаж пішов на спад".

Економіст Андрій Забловський додав, що на ринок перестала тиснути значна кількість гривні з держбюджету, яку було виплачено у грудні 2024 року, це рекордні видатки – понад 705 млрд грн.

"Ці кошти поступово розійшлися, частково трансформувались у долари та євро, спекулятивний ажіотаж пішов на спад, а курс долара знизився", – констатував експерт.

Чого очікувати від курсу валют

Примітно, що експерти дали різні прогнози: від подальшого здешевшання долара або його стабільності до можливих стрибків курсу, викликаних, зокрема, інавгурацією нового президента США. Андрій Шевчишин назвав два чинники, котрі впливатимуть на курс долара як на поточному тижні, так і надалі.

"Перше – Національний банк, на мою думку, підвищить на тижні облікову ставку (відсоток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки) з 13,5% до 14% річних, це дещо зміцнить гривню. Другий чинник – пришвидшення інфляції, яку регулятор може загальмувати лише стримуванням курсу долара за рахунок його додаткових продаж на міжбанку. Тому побачимо найближчими днями стабілізацію курсу, долар не дешевшатиме, але й не дорожчатиме".

Андрій Забловський не виключає, що гривня на поточному тижні може ще зміцнитися, але не на багато.

"Міжбанківський ринок коливатиметься в коридорі 42,15-42,40 грн/долар, а готівкова гривня – у межах 42,50-42,70 грн, мова йде про курс продажу. Втім, є ще такий чинник, як політичні події тижня. Зокрема, інавгурація 20 січня нового президента США і його перші заяви щодо економічної політики країни, наприклад, про вже анонсовану політику сильного долара. Вони можуть вплинути на курс гривні – як послабити її, так і зміцнити".

В Україні протягом 20-26 січня, американський долар буде перебувати в межах від 42 гривень. Очікується, що різких коливань не буде. Втім, як внутрішні, так і зовнішні фактори можуть вплинути на ситуацію. Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий. За його словами, середина січня на валютному ринку стане активним період посиленої протидії інфляції. НБУ намагатиметься застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції. Саме тому офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42-42,50 грн за дол. Лєсовий наголошує, що майже виключена різка і неочікувана зміна курсових показників. Щодо готівкового ринку, каже експерт, не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США Дональда Трампа, а також реакція суспільства на можливі наслідки агресії РФ та ситуацію на фронті.

Примітно, що член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин утримався від прогнозу, куди рухатиметься курс долара в Україні з 20 по 26 січня. "Цей тиждень можна образно назвати "тижнем Трампа", бо є інформація, що новий американський президент відразу підпише низку важливих економічних указів, які вже готуються. З великою ймовірністю вони стосуватимуться так званих "торгових війн", про що було заявлено. Тому можливі непрогнозовані коливання курсів багатьох світових валют, у тому числі й гривні. Вони не будуть значними, але матимуть місце. Трохи зачекаємо", – пояснив свою позицію Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Експерт радить заробляти на гривні, вкладаючи її перш за все у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном дії три місяці. А невеликі суми – до 10 тис. грн краще покласти на короткостроковий депозит. В свою чергу, Андрій Шевчишин зазначив, що зараз варто купувати долар, який дешевшає, бо у довгостроковій перспективі (кілька років) це дасть прибуток за рахунок зростання курсу.

"Готівкова валюта вдома – заощадження на тривалий термін, які завжди під рукою. Ті, хто хочуть мати прибуток швидше – нехай купують ОВДП або несуть гривню в банк на депозити".

В свою чергу Андрій Забловський назвав кілька нових інструментів для інвестицій, які з’явились на ринку.

"Найкраще – це диверсифікація, тобто не варто тримати всі заощадження тільки у гривні або тільки у валюті. Наразі близько 40% заощаджень можна вкласти у короткострокові гривневі депозити або у ОВДП, решту – у долари або євро. Також в Україні вже доступні інвестиції у проєкти, які можуть дати значно більший прибуток, ніж традиційні, однак потребують певного рівня фінансової грамотності. Є багато різних криптовалют, фонди інвестування у нерухомість тощо".

Щодо продажу валюти, то поради експертів залишились незмінними: як і раніше, продавати її не варто без крайньої потреби.

Нагадаємо, раніше банкірка Ганна Золотько розповідала, чи зростатиме курс долара у лютому, так як вплинула інавгурація президента США Дональда Трампа на курс.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОПА! ДОЛАР УЖЕ ДЕШЕВШАЄ! Що буде з курсом валют в Україні?

Читайте також: