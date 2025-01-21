Народилася з “бомбою” в голові: у Львові прооперували дитину з небезпечною аномалією

Аневризма вени Галена в голові 7-місячної дівчинки могла будь-якої миті розірватися і вбити немовля.
Лікарі врятували життя маленької української дівчинки з украй рідкісним діагнозом, що трапляється лише в однієї дитини з 25 тисяч новонароджених. Ризиковану операцію провели спеціалісти львівської дитячої лікарні Святого Миколая за участю угорського нейрохірурга Степана Гудака.
Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова
"Боротьбу за життя Соломійки Одейчук з Рівненщини лікарі розпочали ще до її народження – на 32-му тижні вагітності. Тоді медики та виявили, що у дівчинки вкрай рідкісна аномалія судин головного мозку – аневризма вени Галена", – розповіли медики.
Аневризма вени Галена – найскладніша аномалія судин головного мозку, яка виникає після того, як між артеріями та веною Галена у мозку утворюється з'єднання, якого в нормі не має бути. Через цей патологічний отвір у вену надто швидко та під тиском надходить артеріальна кров. Стінки вени не витримують таке навантаження та розтягуються – утворюється аневризма (розширення) вени, що виглядає, як куля. Таку аневризму лікарі називають "бомбою", адже вона може розірватись будь-якої миті та спричинити крововилив в мозок, що є смертельним ускладненням.
Першим викликом для Соломійки було саме народження, адже дитина відчуває під час пологів стрес і велике навантаження. Тому майбутню матір дівчинки відправили народжувати до Києва. А після успішних пологів жінка з новонародженою дитиною приїхали до львівських нейрохірургів.
"На жаль, діти з таким діагнозом дуже часто не доживають і до 1 року. Та є операція – ризикована – втім та, що дає шанс на порятунок. Батьки на неї погодились, а ми взялися за підготовку. Почекали 6 місяців, аби Соломія підросла і були більші шанси на те, що її організм витримає втручання", — розповів завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Тарас Микитин.
Допомогти провести операцію до Львова запросили нейрохірурга з Угорщини Степана Гудака. Він має великий досвід в оперативному лікуванні аневризми Галена та вже врятував життя понад 50 дітей з таким діагнозом.
"На момент операції Соломійці виповнилось вже 7 місяців. А діаметр аневризми був у 5 разів більший за саму вену. Нейрохірурги виконали мініінвазивне втручання, тобто через один маленький розріз на нозі, через який і “закрили” аневризму. Вони перекрили доступ певних судин до вени спеціальним клеєм, що послабило потік крові та зменшило тиск", – розповіли подробиці операції в Першому медичному об'єднанні Львова.
Маленьку Соломійку виписали з лікарні всього за кілька днів після операції. Зараз вона вже вдома, а її життю нічого не загрожує, запевняють лікарі.
Нагадаємо, у Львові лікарі видалили 11-річному хлопчику рідкісну пухлину розміром з перепелине яйце. Найбільшим викликом для хірургів стала критична зона розташування пухлини — у місці, де розгалужується лицьовий нерв.
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