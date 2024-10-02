Скандал у британській лікарні: хірург прооперував пацієнта ножем "з кишені"

Хірург з університетської клініки Сассексу під час операції розрізав грудну клітку пацієнта армійським розкладним ножем, який носив з собою на роботу, щоб нарізати фрукти за обідом. Він пояснив своє рішення застосувати ніж "з кишені" тим, що не зміг знайти стерильний скальпель.

Про це повідомляє BBC.

Колеги хірурга заявили, що його дії "виходили за межі звичайних процедур". За їхніми словами, операція не була настільки екстреною, щоб вдаватись до таких "екстремальних" кроків.

"Мене це дивує і жахає. По-перше, розкладний ніж не є стерильним. По-друге, це не операційний інструмент. І по-третє, все необхідне мало бути на місці", – прокоментував ситуацію колишній хірург професор Грем Постон.

У випадку, про який розповідає видання, пацієнт, на щастя, вижив. Але колеги хірурга у внутрішніх звітах медичного закладу зазначили, що його дії були "сумнівними", а заяви про нібито відсутність скальпеля – "дуже дивними".

Журналісти провели власне розслідування і з'ясували, що три пацієнти, яких прооперував цей хірург за останні два місяці, померли від післяопераційних ускладнень попри те, що операції були "малоризикованими". Висновки внутрішнього розслідування лікувального закладу показали, що пацієнти померли через "погане лікування".

"Ми так і не зрозуміли, від чого мама померла. Схоже, ніхто не знав, що під час операції щось пішло не так", – заявила дочка однієї з померлих пацієнток.

Видання наголошує, що це далеко не перший небезпечний випадок у мережі університетських лікарень Сассексу. Поліція вже розслідує щонайменше 105 епізодів за фактами ймовірної медичної недбалості. За деякими з них можливо будуть висунуті звинувачення у ненавмисному вбивстві пацієнтів.

Нагадаємо, на Хмельниччині прооперували дитину через неправильний діагноз. Завідувача хірургічного відділення судитимуть за неналежне виконання професійних обов’язків.

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