Скандал в британской больнице: хирург прооперировал пациента ножом "из кармана"

Полиция Сассекса расследует более сотни случаев "медицинской халатности", которые привели к послеоперационным осложнениям и смерти пациентов.

Хирург из университетской клиники Сассекс во время операции разрезал грудную клетку пациента армейским раскладным ножом, который носил с собой на работу, чтобы нарезать фрукты за обедом. Он объяснил свое решение применить нож "из кармана" тем, что не смог найти стерильный скальпель.

Об этом сообщает BBC.

Коллеги хирурга заявили, что его действия "выходили за рамки обычных процедур". По их словам, операция не была настолько экстренной, чтобы предпринимать такие "экстремальные" шаги.

"Меня это удивляет и ужасает. Во-первых, раскладной нож не стерилен. Во-вторых, это не операционный инструмент. И в-третьих, все необходимое должно было быть на месте", — прокомментировал ситуацию бывший хирург профессор Грэм Постон.

В случае, о котором рассказывает издание, пациент, к счастью, выжил. Но коллеги хирурга во внутренних отчетах медицинского учреждения отметили, что его действия были "сомнительными", а заявления о якобы отсутствии скальпеля — "очень странными".

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что три пациента, которых прооперировал этот хирург за последние два месяца, умерли от послеоперационных осложнений, несмотря на то, что операции были "малорисковаными". Выводы внутреннего расследования лечебного учреждения показали, что пациенты скончались из-за "плохого лечения".

"Мы так и не поняли, от чего мама умерла. Похоже, никто не знал, что во время операции что-то пошло не так", – заявила дочь одной из умерших пациенток.

Издание отмечает, что это далеко не первый опасный случай в сети университетских больниц Сассекса. Полиция уже расследует по меньшей мере 105 эпизодов по фактам предполагаемой медицинской халатности. По некоторым из них, возможно, будут предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве пациентов.

Напомним, в Хмельницкой области прооперировали ребенка из-за неправильного диагноза. Заведующего хирургическим отделением будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

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