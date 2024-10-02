Умеров анонсировал "большую ракетную программу" Украины: подробности

Киев заключил соглашения о безопасности с рядом стран в этом году.

Разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты, является сейчас приоритетом для Украины.

Об этом написал в Сети 2 октября министр обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что Минобороны уже инвестировало 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, в то время как в следующем году финансирование планируется увеличить.

"Минобороны готово к сотрудничеству с иностранными партнерами через создание совместных предприятий для развития оборонной индустрии и предлагаем многолетние контракты на производство, снабжение и техническое обслуживание вооружения ", — сказал Умеров.

Он добавил, что в течение этого года Киев заключил соглашения о безопасности с рядом стран – они, среди прочего, предусматривают оказание безопасности помощи.

"Также Украина пытается увеличить собственное производство оружия, частично производя его совместно с партнерами", - добавили в сообщении.

Ранее Умеров ответил, планируется ли отставка Буданова.

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