Теракт в Тель-Авиве: среди раненых оказалась украинка

В результате теракта в Тель-Авиве перед ракетной атакой Ирана 1 октября погибли семь человек, еще 16 человек пострадали. Среди раненых есть гражданка Украины.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в эфире телемарафона.

Информация о ранении украинки поступила дипломатам утром 2 октября.

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"Стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который состоялся вчера перед атакой Ирана, — семь погибших и 16 раненых, и среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство, то есть украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", — рассказал посол.

Он добавил, что, по предварительной информации, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Консул посетит ее 2 или 3 октября.

Корнийчук также сказал, что в настоящее время на консульском учете в Израиле состоят около 15 тыс. украинцев, "но в целом их гораздо больше".

Напомним, вечером 1 октября в Тель-Авиве в районе Яффо двое неизвестных мужчин напали на пассажиров трамвая с ножом и винтовкой. В результате теракта сначала было известно о шести погибших.

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