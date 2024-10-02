Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана —Аxios

Израиль готовится к возможному региональному конфликту и планирует нанести значительный удар в ответ на ракетную атаку, произошедшую во вторник. Целью удара могут стать объекты добычи нефти в Иране и другие важные объекты.

Об этом сообщило издание Аxios.

Издание сообщает, что многие израильские чиновники считают иранские нефтяные объекты вероятными целями для ответного удара, но также обсуждаются возможные целенаправленные убийства и выведение из строя иранских систем ПВО.

Отмечается, что Израиль может ответить авиаударами с использованием истребителей и совершить тайные операции, подобные той, в результате которой два месяца назад в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. В апреле на ракетную и беспилотную атаку Ирана на Израиль была отреагирована ограниченным ударом по батарее ПВО С-300 в Иране, что привело к остановке обмена прямыми атаками.

На этот раз израильские чиновники утверждают, что ответ будет более серьезным. Кабинет министров безопасности Израиля собрался во вторник в подземном бункере недалеко от Иерусалима, когда первая волна иранских баллистических ракет достигла страны. Многие ракеты были перехвачены израильскими и американскими системами ПРО. Неперехваченные в основном поразили открытые территории вблизи базы ВВС на юге Израиля и штаба Мосада на севере Тель-Авива.

Представитель израильского министерства обороны сообщил, что по штаб-квартире Мосада были выпущены десятки иранских ракет, но ни одна из них не попала в комплекс.

В начале заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил следующий шаг страны, заявив, что Иран совершил большую ошибку, за которую он заплатит. Он подчеркнул, что иранский режим не понимает решимости Израиля защищать себя и мстить врагам.

Два израильских чиновника сообщили, что заседание завершилось через несколько часов, и было достигнуто понимание о военном ответе, но четкого решения о его форме не было принято.

По информации высокопоставленный израильский чиновник отметил, что одной из причин отсутствия решения стало желание проконсультироваться с администрацией Байдена. Израиль намерен ответить самостоятельно, но хочет скоординировать свои действия из США из-за стратегических последствий ситуации. Еще одна иранская атака в ответ на израильский удар потребует дополнительной оборонной помощи со стороны США.

Президент Байден также заявил, что США и Израиль обсуждают ответ на иранскую атаку, и пока не известно, как это завершится. Американские чиновники отметили поддержку ответа Израиля, но подчеркнули, что его нужно проявлять осторожно. Байден планирует поговорить с Нетаньяху о возможном ответе, и этот звонок может состояться в среду перед еврейским праздником Рош ха-Шана.

Напомним, ЦАХАЛ планирует наземную операцию в Ливане по созданию буферной зоны. Власти Израиля предупредили Белый дом 30 сентября о возможном ограниченном вторжении в Ливан, которое может начаться через несколько часов. Информацию сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на представителя администрации президента США.

Читайте также: