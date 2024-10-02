Ізраїль готується до ударів по ядерних об'єктах Ірану — Аxios

Ізраїль готується до можливого регіонального конфлікту і планує завдати значного удару у відповідь на ракетну атаку, яка сталася у вівторок. Цілью удару можуть стати об'єкти видобутку нафти в Ірані та інші важливі об'єкти.

Про це повідомило видання Аxios.

Видання повідомляє, що багато ізраїльських чиновників вважають іранські нафтові об'єкти ймовірними цілями для відповідного удару, але також обговорюються можливі цілеспрямовані вбивства і виведення з ладу іранських систем ППО.

Зазначається, що Ізраїль може відповісти авіаударами з використанням винищувачів і здійснити таємні операції, подібні до тієї, внаслідок якої два місяці тому в Тегерані був убитий лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія. У квітні на ракетну та безпілотну атаку Ірану на Ізраїль було відреаговано обмеженим ударом по батареї ППО С-300 в Ірані, що призвело до зупинки обміну прямими атаками.

Цього разу ізраїльські чиновники стверджують, що відповідь буде значно серйознішою. Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю зібрався у вівторок в підземному бункері неподалік від Єрусалима, коли перша хвиля іранських балістичних ракет досягла країни. Багато з ракет були перехоплені ізраїльськими та американськими системами ПРО. Ті, які не були перехоплені, в основному вразили відкриті території поблизу бази ВПС на півдні Ізраїлю та штабу Мосада на півночі Тель-Авіву.

Представник ізраїльського міністерства оборони повідомив, що по штаб-квартирі Мосада було випущено десятки іранських ракет, але жодна з них не потрапила в комплекс.

На початку засідання прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху позначив наступний крок країни, заявивши, що Іран скоїв велику помилку, за яку він заплатить. Він підкреслив, що іранський режим не розуміє рішучості Ізраїлю захищати себе і мстити ворогам.

Два ізраїльських чиновника повідомили, що засідання завершилось через кілька годин, і було досягнуто розуміння про військовий відповідь, але чіткого рішення про його форму не було прийнято.

За інформацією, високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив, що однією з причин відсутності рішення стало бажання проконсультуватися з адміністрацією Байдена. Ізраїль має намір відповісти самостійно, але хоче скоординувати свої дії зі США через стратегічні наслідки ситуації. Ще одна іранська атака у відповідь на ізраїльський удар вимагатиме додаткової оборонної допомоги з боку США.

Президент Байден також заявив, що США та Ізраїль обговорюють відповідь на іранську атаку, і «поки не відомо», як це завершиться. Американські чиновники наголосили на підтримці відповіді Ізраїлю, але підкреслили, що її потрібно проявляти обережно. Байден планує поговорити з Нетаньяху про можливий відповідь, і цей дзвінок може відбутися в середу перед єврейським святом Рош ха-Шана.

Нагадаємо, ЦАХАЛ планує наземну операцію в Лівані для створення буферної зони. Влада Ізраїлю попередила Білий дім 30 вересня про можливе обмежене вторгнення до Лівану, яке може розпочатися за кілька годин. Інформацію повідомив телеканал CBS News, посилаючись на представника адміністрації президента США.

Читайте також: