Ердоган заявив, що Туреччина може стати наступною ціллю Ізраїлю

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив думку про те, що наступною метою атак Ізраїлю після Гази та Лівану можуть стати "турецькі землі".

Про це він заявив на церемонії відкриття 3-го законодавчого року 28-го скликання Великих національних зборів Туреччини, пише TRT.

Ердоган звинуватив Ізраїль у спробах поширити конфлікт. З його слів, проводячи військову операцію в Газі і здійснюючи удари по території Лівану, "Ізраїль вживає різних провокаційних дій, щоб залучити інші країни регіону до конфлікту".

"Кажу відкрито: після Палестини та Лівану землі нашої Батьківщини стануть тим місцем, на яке зверне свій погляд ізраїльська адміністрація, оперуючи оманливою ідеєю "землі обітованої". Окупація, терор та агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, яка живиться кров'ю та розжиріла від окупації", - заявив турецький лідер.

Ердоган застеріг Тель-Авів від подальшої ескалації та попередив про наслідки можливої ​​наземної операції в Лівані. З його слів, "наслідки сухопутної операції в Лівані не будуть схожими на минулі окупації".

"Агресія Ізраїлю торкається і Туреччини. Ми протистоятимемо цьому державному тероризму всіма доступними засобами заради нашої Батьківщини, нашого народу та нашої незалежності", - наголосив Ердоган.

Як повідомлялося, ізраїльські військові знову атакували Бейрут. ЦАХАЛ наразі завдає ударів по терористичним об'єктам "Хезболли" в Бейруті.

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