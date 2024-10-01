Іран готується до нападу на Ізраїль: у NYT сказали, коли це станеться

Іран готовий розпочати атаку на Ізраїль у найближчі години. Таку заяву зробили офіційні особи США та Ізраїлю після того, як ізраїльські війська почали наземне вторгнення на південь Лівану проти воєнізованого угруповання "Хезболла", що підтримується Іраном.

Про це пише The New York Times.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Сполучені Штати "активно підтримують оборонні заходи для захисту Ізраїлю від цієї атаки", передбачаючи, що пряма атака на Ізраїль "буде мати серйозні наслідки для Ірану".

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що масштаб можливої ​​іранської атаки достеменно невідомий, але вона може включати комбінацію безпілотних літальних апаратів і ракет. Посольство США в Ізраїлі наказало своїм співробітникам повернутися додому і бути готовими до переходу в укриття.

Раніше йшлося про те, що успіх ізраїльських військ на півдні Лівану в рамках операції проти сил "Хезболли" дасть Ізраїлю декілька років "відпочинку". Але Іран може відновити свої збройні групування.

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