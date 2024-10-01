Нутовий хліб: рецепт цікавої випічки

Спробуйте приготувати цей смачний та незвичний хліб без використання борошна.
На сторінці Gülnar Gündüz розповіли, як приготувати хліб з нуту та насіння льону.
Інгредієнти
- Відварний нут
- 1 склянка
- Яйця
- 2 шт.
- Насіння льону
- 1 ст. л
- Розпушувач
- 5 г
- Сіль
- Лимонний сік
- 1 ст. л
- Оливкова олія
- 1 ст. л
Приготування:
- Збийте всі інгредієнти в блендері до однорідності;
- Розлийте суміш в одну велику чи декілька маленьких форм;
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 15-20 хвилин.
Переваги вживання цього хліба:
- Нут дозволяє вас відчувати ситість протягом довгого часу, адже має великий вміст клітковини та білка;
- Насіння льону підтримує травлення завдяки Омега 3 і харчовим волокнам;
- Яйце — джерело білка, яке прискорює метаболізм;
Це корисний та смачний хліб, яким ви можете насолодитися на сніданок або під час перекусу.
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