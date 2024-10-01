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Нутовий хліб: рецепт цікавої випічки

Нутовий хліб: рецепт цікавої випічки

Нутовий хліб / Фото: Credits

Спробуйте приготувати цей смачний та незвичний хліб без використання борошна.

На сторінці Gülnar Gündüz розповіли, як приготувати хліб з нуту та насіння льону.

Інгредієнти

Відварний нут
1 склянка
Яйця
2 шт.
Насіння льону
1 ст. л
Розпушувач
5 г
Сіль
Лимонний сік
1 ст. л
Оливкова олія
1 ст. л

Приготування:

  • Збийте всі інгредієнти в блендері до однорідності;
  • Розлийте суміш в одну велику чи декілька маленьких форм; 
  • Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 15-20 хвилин. 

Переваги вживання цього хліба:

  • Нут дозволяє вас відчувати ситість протягом довгого часу, адже має великий вміст  клітковини та білка;
  • Насіння льону підтримує травлення завдяки Омега 3 і харчовим волокнам;
  • Яйце — джерело білка, яке прискорює метаболізм;

Це корисний та смачний хліб, яким ви можете насолодитися на сніданок або під час перекусу.

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