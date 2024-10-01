Нутовий хліб: рецепт цікавої випічки

Спробуйте приготувати цей смачний та незвичний хліб без використання борошна.

На сторінці Gülnar Gündüz розповіли, як приготувати хліб з нуту та насіння льону.

Інгредієнти Відварний нут 1 склянка Яйця 2 шт. Насіння льону 1 ст. л Розпушувач 5 г Сіль Лимонний сік 1 ст. л Оливкова олія 1 ст. л

Приготування:

Збийте всі інгредієнти в блендері до однорідності;

Розлийте суміш в одну велику чи декілька маленьких форм;

Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 15-20 хвилин.

Переваги вживання цього хліба:

Нут дозволяє вас відчувати ситість протягом довгого часу, адже має великий вміст клітковини та білка;

Насіння льону підтримує травлення завдяки Омега 3 і харчовим волокнам;

Яйце — джерело білка, яке прискорює метаболізм;

Це корисний та смачний хліб, яким ви можете насолодитися на сніданок або під час перекусу.

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