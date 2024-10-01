У ДТП потрапив автобус зі школярами: загинули 20 дітей (фото)

У Таїланді шкільний автобус, який повертався до Бангкока після екскурсії на півночі країни, потрапив у ДТП і спалахнув. Внаслідок трагедії загинули 20 дітей і троє вчителів. Причина інциденту поки невідома, але очевидці повідомили, що автобус врізався в бетонне огородження після того, як у нього лопнула передня шина. Внаслідок аварії автобус швидко охопив вогонь, і багато пасажирів не змогли вибратися.

Про це пише ВВС.

На місці події міністр транспорту Сурияхе Хуангрунгруангкит повідомив, що автобус працював на стисненому природному газі, який вважається "вкрай небезпечним". Він висловив сподівання, що міністерство знайде способи заборонити використання цього виду пального в легкових автомобілях, адже це створює серйозні ризики.

Серед 23 знайдених тіл, за даними судово-медичної експертизи, 11 належали чоловікам, 7 — жінкам, а ще 5 не підлягали упізнанню. Вижили 19 дітей і троє вчителів, шестеро з яких дістали серйозні травми та перебувають в лікарні.

Tragically, 25 people lost their lives when a school bus caught fire on Vibhavadi Rangsit Road in Bangkok, Thailand. pic.twitter.com/CLG7WOkpSA — Nissa Saeed (@nissasaeed) October 1, 2024

Заступник прем'єр-міністра Анутин Чарнвиракул підтвердив, що розслідування триває, і правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин трагедії. Він також зазначив, що в Таїланді спостерігається один із найгірших показників безпеки дорожнього руху у світі, зокрема приблизно 20 тисяч смертельних випадків щороку через небезпечні транспортні засоби та неакуратне водіння.

ДТП У Таїланді / Lost in the Mook соцмережа Х

Нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП загинула дворічна дівчинка. Водійка Opel Zafira на сільській дорозі врізалася в електроопору, внаслідок чого спрацювала подушка безпеки, яка і забрала життя дитини, що сиділа на передньому сидінні з 5-річною сестричкою.

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