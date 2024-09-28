На Одещині 16-річний хлопець викрав батькове авто і збив дитину

Підліток з Березівщини на батьковому автомобілі наїхав на дівчинку. Потерпіла отримала тяжке тілесне ушкодження.

Про це повідомили у поліції Одещини.

"Поліцейські встановили, що 16-річний хлопець без дозволу сів за кермо батьківської автівки "ВАЗ" і поїхав разом зі своїм 15-річним товаришем кататися селом. Під час руху він помітив 13-річну дівчинку, яка йшла дорогою у зустрічному напрямку, але не зменшив швидкість і допустив наїзд на неї", - йдеться у повідомленні.

Потерпілу каретою "швидкої" доправили до лікарні, де їй діагностували відкритий переломом ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, це тілесне ушкодження відноситься до категорії тяжких.

Водій легковика з місця автопригоди поїхав. Втім, поліцейські за лічені хвилини встановили його місцеперебування. Хлопця перевірили на стан сп’яніння, він був у тверезому стані. Місце події підліток покинув, бо злякався відповідальності.

Фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський.

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