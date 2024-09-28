У Московській області ліквідували керівника центру безпілотників Міноборони РФ — джерело

У ніч на 27 вересня в Московській області було ліквідовано полковника Олексія Коломєйцева, який очолював центр безпілотної авіації Міноборони РФ.

Про це повідомило джерело, пише Інтерфакс-Україна.

За даними української розвідки, його ліквідація відбулася в рамках спецоперації, яку спільно провели місцевий рух спротиву кремлівському режиму та ГУР Міноборони України.

Коломєйцев був відповідальний за підготовку фахівців з використання безпілотників, зокрема операторів дронів-камікадзе "Шахед". Представник розвідки зазначив, що рух спротиву продовжує масштабуватися та поширювати свою діяльність не лише по території Росії, але й за її межами.

"Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців, доти, доки російський режим не припинить війну і не відповість за всі свої злочини", - повідомив співрозмовник.

Про Олексія Коломєйцева в відкритих джерелах немає детальної інформації. Відомо, що йому 51 рік і він брав безпосередню участь у військовому вторгненні Росії в Україну.

Нагадаємо, військові ЗСУ ліквідували на Донеччині командира батальйону капітана Олександра Лапшина та майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії ПДВ РФ.

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