Загадкові символи на етикетках: що означає квадрат з колом всередині

Невеликий квадрат з колом на етикетці – це зашифрована важлива інформація, яка допоможе вам правильно доглядати за одягом, щоб зберегти його у найкращому стані.

Купуючи новий одяг, ми часто звертаємо увагу на його фасон, колір та матеріал. Але не менш важливою є інформація, зашифрована на етикетці. Серед різноманітних символів там можна побачити квадрат з колом всередині.

Що ж означає цей загадковий знак - читайте на ТСН.ua.

Квадрат з колом всередині – це символ, який вказує на можливість машинного сушіння або прасування одягу. Кількість крапок всередині кола вказує на рекомендовану температуру:

одна крапка означає сушіння на низькому нагріванні;

дві крапки - середній рівень нагрівання;

три крапки - високий рівень нагрівання.

Знання цих символів допоможе вам правильно доглядати за одягом, зберігаючи його привабливий вигляд надовго. Варто зазначити, що виробники одягу часто комбінують різні символи на етикетках, щоб надати повну інформацію про догляд. Тому, окрім квадрата з колом, ви можете побачити інші позначки, які вказують на можливість відбілювання, сушіння в машині чи хімчистки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що означає позначка перекресленої праски на етикетці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.