Загадочные символы на этикетках: что означает квадрат с кругом внутри

Небольшой квадрат с кругом на этикетке – это зашифрованная важная информация, которая поможет вам правильно ухаживать за одеждой, чтобы сохранить ее в лучшем состоянии.

Покупая новую одежду, мы часто обращаем внимание на ее фасон, цвет и материал. Но не менее важна информация, зашифрованная на этикетке. Среди разных символов там можно увидеть квадрат с кругом внутри.

Что же значит этот загадочный знак — читайте на ТСН.ua.

Квадрат с кругом внутри – это символ, указывающий на возможность машинной сушки или утюжка одежды. Количество точек внутри круга указывает на рекомендуемую температуру:

одна точка означает сушку на низком нагревании;

две точки – средний уровень нагрева;

три точки – высокий уровень нагрева.

Знание этих символов поможет вам правильно ухаживать за одеждой, сохраняя ее привлекательный вид надолго. Следует отметить, что производители одежды часто комбинируют разные символы на этикетках, чтобы предоставить полную информацию об уходе. Поэтому, кроме квадрата с кругом, вы можете увидеть другие отметки, указывающие на возможность отбеливания, сушки в машине или химчистки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что означает отметка перечеркнутого утюга на этикетке.

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