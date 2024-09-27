Как избавиться от моли навсегда: 5 эффективных методов

Одной из причин появления моли могут быть старые или б/у вещи и мебель.

Осенью моль становится особенно активной и может проникать в квартиры, заселяясь в шкафы с одеждой в поисках тепла. Это насекомое способно повредить вещи, поэтому борьба с ним просто необходима.

О методах борьбы с молью пишет Lady 24.

Миль больше всего любит шерстяные и меховые изделия, поэтому чаще всего ее можно найти в шкафах. Однако иногда это насекомое встречается даже на хлопчатобумажных или синтетических тканях. Некоторые виды моли могут поселиться в обивке мебели, коврах или стульях.

Одной из причин появления моли могут быть старые или подержанные вещи и мебель. Если вы заметили насекомое в шкафу, необходимо провести тщательную уборку, очистив все поверхности, а затем использовать несколько простых способов, чтобы избавиться от вредителей.

Химчистка или стирка в горячей воде

Если моль поразила ваши вещи, лучшее решение – отдать их в химчистку. Если повреждения незначительные, химчистка поможет предотвратить их дальнейшее распространение. Личинки насекомого гибнут под действием высоких температур, поэтому можно постирать одежду в горячей воде, после чего высушить на солнце.

Травы и эфирные масла

Моль не переносит ароматы розмарина, лаванды, лаврового листа и чабреца. Можно накапать несколько капель эфирного масла на вату, положить ее в мешочек и разместить в шкафу. Эти ароматы блокируют запах кератина и белка, благодаря чему насекомое не откладывает яйца.

Моль также не любит запах гвоздики из-за наличия эвгенола. Несколько сушеных бутонов цветка можно разложить на полках. Эту специю легко найти в любом продуктовом магазине.

Замораживание одежды

Моль и ее личинки погибают при низких температурах. Для этого поместите пораженные вещи в полиэтиленовый пакет и положите их в морозильную камеру. После этого вредители больше не будут досаждать вашим вещам.

Апельсиновые шкурки и хозяйственное мыло

Разложите на полках шкафа апельсиновую кожуру или кусочки хозяйственного мыла. Эти запахи отпугивают моль, не давая ей заселяться в шкафу.

Регулярная уборка

Чтобы моль не появлялась в доме, важно поддерживать чистоту. Регулярно протирайте полки от пыли и периодически делайте влажную уборку, чтобы уничтожить яйца и личинки насекомых. Никогда не кладите в шкаф вещи с потом, ведь это привлекает вредителей. Сразу отправляйте такую одежду в стирку, чтобы защитить другие вещи от моли.

К слову, ранее сообщалось, как избавиться от мокриц и чешуйниц в ванной с помощью народных средств.

Читайте также: