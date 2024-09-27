Як спекатися молі назавжди: 5 ефективних методів

Однією з причин появи молі можуть бути старі або вживані речі та меблі.

Восени міль стає особливо активною і може проникати до квартир, заселяючись до шаф з одягом у пошуках тепла. Ця комаха здатна пошкодити речі, тому боротися з нею просто необхідно.

Про методи боротьби з міллю пише пише Lady 24.

Міль найбільше полюбляє шерстяні та хутряні вироби, тому найчастіше її можна знайти в шафах. Однак іноді вона зустрічається навіть на бавовняних чи синтетичних тканинах. Деякі види молі можуть оселитися в оббивці меблів, килимах або стільцях.

Однією з причин появи цієї комахи можуть бути старі або вживані речі та меблі. Якщо ви помітили міль у шафі, необхідно провести ретельне прибирання, очистивши всі поверхні, а потім використати кілька простих способів, щоб позбутися шкідників.

Хімчистка або прання в гарячій воді

Якщо міль уразила ваші речі, найкраще рішення – віддати їх до хімчистки. Якщо пошкодження незначні, хімчистка допоможе запобігти їхньому подальшому поширенню. Личинки комахи гинуть під дією високих температур, тому можна випрати одяг у гарячій воді, після чого висушити його на сонці.

Трави та ефірні олії

Міль не переносить аромати розмарину, лаванди, лаврового листа та чебрецю. Можна накапати кілька крапель ефірної олії на вату, покласти її до мішечка і розмістити в шафі. Ці аромати блокують запах кератину та білка, завдяки чому комаха не відкладає яйця.

Міль також не любить запах гвоздики через наявність евгенолу. Кілька сушених бутонів квітки можна розкласти на полицях. Цю спецію легко знайти в будь-якому продуктовому магазині.

Заморожування одягу

Міль та її личинки гинуть і за низьких температур. Для цього помістіть уражені речі до поліетиленового пакета та покладіть їх до морозильної камери. Після цього шкідники більше не докучатимуть вашим речам.

Апельсинові шкірки та господарське мило

Розкладіть на полицях шафи апельсинові шкірки або шматочки господарського мила. Ці запахи відлякують міль, не даючи їй заселятися в шафі.

Регулярне прибирання

Щоб міль не з'являлася в оселі, важливо підтримувати чистоту. Регулярно протирайте полиці від пилу та періодично робіть вологе прибирання, щоб знищити яйця й личинки комах. Ніколи не кладіть до шафи речі з потом, адже це приваблює шкідників. Одразу кладіть такий одяг до прання, щоб захистити інші речі від молі.

До слова, раніше повідомлялося, як позбутися мокриць і лусочниць у ванній кімнаті за допомогою народних засобів.

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