Вчені виявили схожу на Землю планету, але є нюанс

Кам'яниста планета розташована за 4 тисячі світлових років і перебуває ближче до центру галактики.

Вчені заявили про виявлення планети, схожої на Землю. Однак це відкриття має невеликий нюанс.

Про це повідомляє Science Alert.

Планета приблизно в 1,9 раза більша за Землю і обертається навколо своєї планети на відстані, яка приблизно вдвічі більша за відстань від Землі до Сонця. Але ця зірка – білий карлик. А це означає, що будь-яке життя, яке могло б існувати на планеті, було знищено.

Планета під назвою KMT-2020-BLG-0414 розташована за 4 тисячі світлових років від нашої планети. Вона є скелястим світом, який обертається навколо білого карлика. Згідно з прогнозами, наше Сонце перетвориться на такого ж білого карлика за 5 млрд років.

"Поки що в нас немає єдиної думки про те, чи зможе Земля пережити фазу червоного гіганта за 6 млрд років. У будь-якому разі, наша планета залишатиметься придатною для життя близько мільярда років, після чого океани випаруються через неконтрольований парниковий ефект — задовго до того, як червоний гігант поглине планету", — сказав провідний автор дослідження з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Кемін Чжан.

Раніше стало відомо, що у новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.

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