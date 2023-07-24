У Марс вріжеться його супутник: коли очікувати катастрофи

Фобос наближається до Марса зі швидкістю 1,8 метра кожні 100 років.

Під час досліджень вчені з'ясували, що супутник Фобос невблаганно зближується з Марсом. Уламки небесного тіла створять навколо планети кільця, як у Сатурна.

Про це пише IFLScience.

Астроном Беван з'ясував, що Фобос поступово зближується з Марсом. На думку вчених, найбільший супутник Червоної планети може бути як її уламком, так і астероїдом, який притягнуло гравітацією.

"Фобос наближається до Марса зі швидкістю 1,8 метра кожні 100 років. Така швидкість свідчить про те, що супутник або вріжеться в Марс через 50 млн років, або ж розпадеться на кільце. Учені знають, що Фобос приречений. Місяць наближається до поверхні Марса, їм судилося зіткнутися через десятки мільйонів років", — кажуть у NASA.

Фобос - один з двох супутників Марса. Його 1877 року відкрив американський астроном Асаф Холл. Небесне тіло назвали на честь давньогрецького бога Фобоса, який є сином бога війни Ареса.

Раніше дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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