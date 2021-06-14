Вчені виявили планету, яка дуже схожа на Землю

Планету помітили за допомогою супутника Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Дослідники з лабораторії реактивного руху NASA і університету Нью-Мексико виявили екзопланету TOI-1231 b, що обертається навколо карликової зірки M. Планета перебуває в 90 світлових роках від Землі, і її атмосфера дуже схожа на нашу.

Як пише Cornell University, екзопланета TOI-1 231 b розміром з Нептун. Вона має помірний клімат з 24-денною орбітою.

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Хоча планета перебуває в 8 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, її температура близька до нашої. Атмосфера становить близько 60 градусів за Цельсієм, що робить TOI-1231b однією з екзопланет, доступних для атмосферних досліджень.

За словами дослідників, існує ймовірність того, що хмари перебувають високо в атмосфері і, можливо, будуть свідчити про наявність води.

Нагадаємо, науковці виявили в центрі Чумацького Шляху зірку, яка в сто разів більша за Сонце. Це не перша зафіксована вченими мерехтлива зірка.

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