Науковці визнали існування п'ятого океану

Картографи офіційно визнали та додали на мапу світу Південний океан. Тепер на планеті їх п'ять.

У 1915 році вчені визнавали Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий океани. Відтепер з Південним океаном будуть поводитися так само, як з іншими 4-ма, і його так само, як й інші океани, вивчатимуть діти.

Рішення прийняло Національне географічне товариство (National Geographic Society), пише National Geographic.

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"Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки на міжнародному рівні ніколи не було відповідної угоди, ми ніколи не визнавали його офіційно", – говорить географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

Комітет з картографічної політики Національного географічного товариства багато років розглядав це питання, спостерігаючи, як вчені і преса все частіше використовують термін Південний океан.

Довідка: більшість вод, що оточують Антарктиду до 60 градусів південної широти, за винятком протоки Дрейка і моря Скоша, складають нещодавно визнаний Південний океан. Північна межа Південного океану визначається Течією Західних вітрів. За оцінками вчених, течія утворилася приблизно 34 млн років тому, коли Антарктида відокремилася від Південної Америки. Течія Західних вітрів, захищаючи холодні південні води, допомагає зберегти холод Антарктиди і екологічну відособленість Південного океану. Тисячі видів мешкають лише там.

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