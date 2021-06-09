Ученые признали существование пятого океана

Картографы официально признали и добавили на карту мира Южный океан. Теперь на планете их пять.

В 1915 году ученые признавали Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Отныне с Южным океаном будут вести себя так же, как с другими 4, и его так же, как и другие океаны, будут изучать дети.

Решение приняло Национальное географическое общество (National Geographic Society), пишет National Geographic.

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"Южный океан давно признан учеными, но поскольку на международном уровне никогда не было соответствующего соглашения, мы никогда не признавали его официально", — говорит географ Национального географического общества Алекс Тейт.

Комитет по картографической политике Национального географического общества много лет рассматривал этот вопрос, наблюдая, как ученые и пресса все чаще используют термин Южный океан.

Справка: большинство вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скоша, составляют недавно признанный Южный океан. Северная граница Южного океана определяется Течением Западных ветров. По оценкам ученых, течение образовалась примерно 34 млн лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки. Течение Западных ветров, защищая холодные южные воды, помогает сохранить холод Антарктиды и экологическую обособленность Южного океана. Тысячи видов обитают только там.

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